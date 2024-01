AMP.- Grifols es querella a Nova York contra Gotham i el seu director i demana ser indemnitzat

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha presentat davant el Tribunal de Districte dels Estats Units del Districte Sud de Nova York una demanda contra Gotham City Research, el director i fundador del fons, Daniel Yu, General Industrial Partners, Cyrus de Weck i les seves participades per sol·licitar el rescabalament pels danys financers i reputacionals causats a la companyia i a les parts interessades ('stakeholders'), arran dels informes difosos que qüestionaven la seva comptabilitat i la seva solvència.

Segons ha informat la firma d'hemoderivats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la denúncia al·lega que els demandats van obtenir "una considerable posició en curt" a Grifols, publicant i distribuint posteriorment un informe "amb falsedats sobre la comptabilitat, les comunicacions, les finances i la integritat de Grifols".

L'empresa catalana sol·licita en aquesta demanda l'aplicació de mesures cautelars perquè els demandats es retractin i no persisteixin en les seves actuacions, alhora que se sol·licita un rescabalament econòmic que no han quantificat.

Grifols sol·licita també davant el tribunal estatunidenc que els demandats siguin considerats "plenament responsables" pel "comportament il·lícit" al·legat en la demanda.

La companyia ha emprès aquesta acció legal la mateixa setmana en la qual la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha començat a analitzar la informació remesa per la pròpia Grifols sobre diversos aspectes de la seva comptabilitat, entre ells, els vincles de la companyia catalana amb el 'family office' Scranton.

"Com passa en aquest tipus de processos, aquesta anàlisi pot requerir que es recaptin informacions aclaridores o complementàries i, donada la complexitat de les qüestions sobre les quals versa, pot demorar-se unes setmanes sense poder determinar una data concreta per a la seva conclusió", va assenyalar dimarts passat l'organisme supervisor, que té la ferma determinació d'esclarir la situació "com més aviat millor" i que es facin públiques les conclusions de les seves actuacions.

"No és possible, òbviament, anticipar aquestes conclusions ni les actuacions corresponents en la fase actual, ni tampoc hi ha evidències a dia d'avui, amb la informació pública disponible, que la informació publicada i auditada de Grifols no sigui conforme amb la normativa", va indicar l'organisme presidit per Rodrigo Buenaventura.

Més enllà de la revisió de la informació financera de Grifols, la CNMV està analitzant també la conducta del fons Gotham quant al contingut del seu informe, la manera en què va ser difós i les operacions de mercat connexes.

L'objecte, segons l'organisme supervisor, és determinar si aquesta conducta és conforme amb les normes europees sobre abús de mercat, en particular les que aborden la difusió d'informació enganyosa.

PUJADA SETMANAL DEL 14%

Grifols ha tancat aquest divendres amb un avanç de el 1,7%, fins el 9,560 euros, amb el que acumula una pujada setmanal del 14,24%.

Malgrat la recuperació de les accions de Grifols aquesta setmana, la seva cotització es troba encara un 30% per sota dels nivells previs a l'esclat de la crisi per l'informe a la baixa Gotham City Research i pel qual s'acusava a la companyia de maquillar els seus comptes.