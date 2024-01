El Govern preveu reunir-se amb el PSC la setmana vinent per a abordar els Pressupostos de 2024

Els socialistes diuen que no parlaran dels nous comptes fins que no es compleixin els acords de 2023



BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern preveu reunir-se amb el PSC la setmana que ve per parlar sobre els Pressupostos de la Generalitat per al 2024, segons han informat fonts de l'Executiu català a Europa Press.

Les mateixes fonts han explicat que a inicis de desembre el Govern va enviar als socialistes la documentació amb les "línies generals" dels comptes.

També han assegurat que l'Executiu català vol, amb aquesta reunió, "posar fil a l'agulla" a la negociació pressupostària.

COMPLIR ELS COMPROMISOS DE 2023

Per la seva banda, fonts del PSC han negat a Europa Press que aquesta reunió tingui com a objectiu abordar els Pressupostos de 2024, i han explicat que es tracta d'una trobada per a avaluar el compliment dels comptes actuals, els de 2023, que els socialistes van acordar amb ERC.

"No parlarem del 2024 fins que no es compleixi el 2023", han conclòs les mateixes fonts.