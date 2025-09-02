El Govern central aprova la quitació de 83.000 milions de deute autonòmic i nega que beneficiï Catalunya: "És fals"

Montero estima que les CCAA s'estalviaran fins a 6.700 milions d'interessos i augura que el PP s'acabarà acollint
MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei orgànica per a la condonació de deute parcial a les comunitats autònomes, que suposarà que l'Estat assumeixi un total de 83.252 milions d'euros, la qual cosa equival a una quarta part del deute regional de règim comú, una mesura que, segons el Govern, no suposa "cap greuge amb cap part del territori" ni tampoc "un benefici" a Catalunya.
"Queda demostrat que és fals que la condonació beneficiï a Catalunya i perjudiqui a la resta d'Espanya", ha assenyalat la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha dit que la mesura permetrà beneficiar a totes les comunitats autònomes encara que no tinguin deutes amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), com és el cas de la Comunitat de Madrid.
Montero ha xifrat l'estalvi en matèria d'interessos per als governs regionals entre 6.600 i 6.700 milions d'euros, que a partir d'ara podran anar dirigits a reforçar polítiques socials com a sanitat, educació o dependència.
A continuació, ha explicat que el 75% dels 83.252 milions que l'Estat està disposat a absorbir, és a dir, uns 60.000 milions, es repartiran per l'indicador de "població ajustada", la qual cosa llançarà una condonació mitjana del 19% del deute autonòmic.
"Dit d'una altra manera: amb aquesta aproximació, l'Estat es queda gairebé amb el 20% del conjunt del deute del subsector comunitats autònomes amb una situació asimètrica, depenent de la situació de partida de cada territori", ha agregat sobre aquest tema.
La vice-presidenta, que ha remarcat que la proposta és "voluntària" per als governs regionals, ha insistit que "és fals" que la condonació del deute "beneficiï a Catalunya i perjudiqui a la resta d'Espanya". "Dels 83.252 milions gairebé 60.000 corresponen a deute de comunitats governades pel PP. És a dir, 7 i cada 10 euros que es condonen beneficien a territoris governats pel PP", ha dit.
C. VALENCIANA, LA REGIÓ AMB MÉS CONDONACIÓ PER HABITANT
Per justificar aquest extrem, Montero ha assegurat que la comunitat autònoma amb major condonació en xifra absoluta és Andalusia, amb 18.791 milions d'euros, mentre que la regió amb major quitació per habitant és la Comunitat Valenciana amb 2.284 euros. Així mateix, la regió amb major percentatge de deute condonat és Canàries, amb un 50% del total.
"És a dir, tres territoris on governa el PP, bé presideix o be cogoverna amb altres forces polítiques. On està el greuge? On està el perjudici?", s'ha preguntat.
En el cas de la Comunitat Valenciana, la vice-presidenta ha remarcat que "no hi ha cap motiu" perquè aquesta regió, que "no pot sortir als mercats" per la seva situació financera actual, "segueixi atrapada en aquesta situació" pel fet que el president autonòmic, Carlos Mazón, "vagi al dictat" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Malgrat el rebuig manifest del PP a la quitació, Montero ha vaticinat que les comunitats governades pels 'populars' s'acabaran acollint. "Per molt que diguin del relat, de cara a la galeria, al final acabaran signant, perquè saben que és bo per al conjunt del territori", ha remarcat.
Amb tot, la pretensió del Govern és que les comunitats "recuperin" l'autonomia financera i política "per tornar a sortir als mercats". "Tinguem en compte que el FLA, al cronificarse, s'ha convertit en una anomalia. En el seu moment va ser un auxili financer temporal i així es va defensar, però està costant que les comunitats autònomes, després de 15 anys, surtin als mercats a endeutar-se", ha argumentat.
EL CALENDARI
Pel que fa als terminis, la vice-presidenta ha traslladat que l'avantprojecte serà enviat al període d'audiència pública per rebre aportacions de les CCAA.
Posteriorment, la intenció de l'Executiu és enviar la norma al Congrés "abans que acabi l'any" i aprovar "definitivament" la norma al llarg del primer trimestre de 2026.
Encara i així, Montero s'ha mostrat prudent en indicar que s'haurà de tenir en compte el període d'esmenes dels grups parlamentaris.