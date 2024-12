Godàs veu inevitable el canvi a ERC i no serà a l'executiva de Junqueras: "Seria pastelejar"

Proposa una auditoria davant de la Comissió de la Veritat per esclarir les 'estructures B'

BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

El candidat a presidir ERC, Xavier Godàs, que no ha aconseguit aquest dissabte vèncer Oriol Junqueras, ha assegurat que el canvi en el partit és inevitable i no es planteja entrar en la nova executiva ni crear un corrent intern: "Seria pastelejar".

La candidatura 'Nova Esquerra Nacional', encapçalada per Godàs i Alba Camps, ha obtingut un 42,2% dels vots en la segona volta, i ha estat insuficient per superar Junqueras.

"Aquí res acaba; tot comença", i s'ha compromès a seguir treballant perquè el partit es cohesioni, sempre que no es traspassin els límits del respecte, ha dit.

Ha afegit que 'Nova Esquerra Nacional' ha crescut des de la primera volta, rebent 447 vots més, i que han passat "de ser perifèrics a ser imprescindibles", superant hàndicaps en moments de crisis.

UN NOU CICLE

També ha assegurat que no poden quedar-se ancorats en el passat i en el que "no va poder ser": per això creu que ERC ha d'obrir un cicle dins de l'esquerra independentista que garanteixi les vies necessàries per aconseguir els seus objectius.

Després d'assegurar que la seva candidatura estarà al servei del partit, ha dit que no té interès a formar part de l'executiva i ha demanat sinceritat política per afrontar els problemes amb claredat i "sense creuar el límit del respecte".

A més, ha defensat una auditoria davant de la Comissió de la Veritat per esclarir les 'estructures B' del partit: "No volem cap òrgan paral·lel als òrgans del partit".

ALBA CAMPS

La que ha estat candidata a secretària general, Alba Camps, ha valorat la participació de la militància i ha dit que això ha demostrat que ERC és un partit "viu i de gent que vol decidir".

Ha demanat una política més honesta i transparent, "amb una comunicació valenta", i ha assegurat que el fet de cohesionar el partit segueix sent un dels objectius de la candidatura.

També ha dit que a Nova Esquerra Nacional no estan contents amb el procés congressual, perquè s'han "creuat línies vermelles que han suposat patiment personal".