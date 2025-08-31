La Global Sumud Flotilla surt de Barcelona a Gaza amb almenys 20 vaixells i unes 300 persones

Unes 5.000 persones acomiaden la flotilla al Moll de la Fusta segons xifres municipals
BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Les primeres embarcacions de la Global Sumud Flotilla han començat a sortir del Port de Barcelona cap a Gaza aquest diumenge a les 15.30, i progressivament n'han anat sortint almenys 20 vaixells amb unes 300 persones, entre els quals l'activista sueca Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Els vaixells han acabat de sortir cap a les 16.15 davant d'unes 5.000 persones que, segons xifres municipals, han acompanyat la flotilla en la seva partida, després d'un matí en què el Moll de la Fusta ha acollit actuacions musicals i discursos d'activistes i entitats.
Un dels organitzadors, Thiago Ávila, ha dit en roda de premsa que la missió de la flotilla cap a Gaza "és el món sencer contra el genocidi".
Un altre dels organitzadors, Mohamed Nadir Al-Nuri, ha assegurat que aquest dia "marca l'inici d'una Palestina independent", a més de demanar a tothom que s'impliqui en aquesta missió.
SUPORT POLÍTIC
A bord han pujat activistes i també polítics, com l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns); el regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas, que capitaneja un dels barcos, i la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.
Colau ha assegurat que "la causa palestina és la causa de la Humanitat", en declaracions a la premsa, i s'ha mostrat orgullosa de ser d'aquesta ciutat perquè Barcelona mai no falla, ha dit.
A més, han passat pel Moll de la Fusta per mostrar el seu suport el president d'ERC, Oriol Junqueras; l'eurodiputada d'ERC Diana Riba; l'eurodiputada de Podemos Irene Montero; la secretària general de Podemos, Ione Belarra; el diputat del PSC en el Parlament Ferran Pedret; l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens, i la diputada d'EH Bildu al Parlament basc Amancay Villalba.
MOVIMENTS SOCIALS I SINDICATS
Diverses associacions i moviments socials també han estat davant dels vaixells, expressant el seu suport a la comitiva, com Intersindical Alternativa de Catalunya, CGT i Sindicat de Llogateres, la portaveu de la qual, Carme Arcarazo, ha reclamat canals segurs d'ajuda humanitària i que els governs "trenquin relacions amb Israel i facin un embargament d'armes".
També han parlat als periodistes l'ex-diputat de la CUP en el Parlament David Fernàndez, que ha criticat la "hipocresia d'Occident i una indiferència que és i serà sempre criminal"; i representants de LaFede, Centre Delàs, el sindicat Top Manta, Prou Complicitat i Associació Catalana de Jueus i Palestins-Junts.
ACTORS I CANTANTS AMB LA FLOTILLA
L'actor català Eduard Fernández ha participat en la roda de premsa abans de la partida dels vaixells per recolzar als qui s'embarquen en la flotilla i ha assegurat que no té "paraules per parlar de Gaza", que ha definit com un mirall que reflecteix tothom, vulgui o no.
Amb ell han estat L'actor irlandès Liam Cunningham i el còmic i escriptor irlandès Tadhg Hickey, que sí salpen amb la flotilla.
L'actor Willy Toledo, la cantant Marina Rosell i les actrius Laia Manzanares, Nora Navas, Iria del Río i Vicky Luengo, entre altres artistes, també han donat suport a la flotilla davant dels mitjans.
GRETA THUNBERG
L'activista sueca Greta Thunberg ha afirmat en roda de premsa, poc abans de sortir cap a Gaza, que cada dia "més i més gent obre els ulls sobre les atrocitats d'Israel".
Al costat d'altres activistes i famosos que recolzen la iniciativa, ha afegit que el més important no és la missió de la flotilla, sinó com el món pot restar en silenci i no respondre davant de l'opressió als palestins, ha dit textualment.
Considera que "Israel és molt clara sobre el seu intent genocida" i s'ha mostrat espantada en veure com la gent pot seguir la seva vida com si res passés davant d'un genocidi retransmès en directe, segons ella.