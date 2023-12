Foment emmarca l'impost a la banca i les energètiques en "situacions de crisis" i demana no allargar-lo

Guillermo preveu baixades de tipus per "mitjans o finals" de 2024



BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

El director d'Estudis i Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo, ha emmarcat l'impost a la banca i a les energètiques en "situacions de crisis" i ha demanat no allargar-lo.

Així ho ha defensat en roda de premsa aquest dimecres per presentar l'Informe de Conjuntura Econòmica de l'últim trimestre al costat del president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, Valentí Pich.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat la pròrroga d'un any més de tots dos gravàmens i ha modificat el de les energètiques perquè es puguin deduir inversions estratègiques.

Guillermo ha defensat que "es vagin reduint", en un context de debilitament de la inflació, i ha exigit una fiscalitat competitiva i alineada amb els països europeus.

Ha criticat la "percepció que encara hi ha marge per pujar impostos" amb l'objectiu de sanejar els comptes públics i ha alertat que això llastrarà creixements futurs.

Ha valorat que a Espanya la pressió fiscal és més baixa que en altres països europeus "no perquè els espanyols no paguin impostos, si no perquè alguns espanyols no paguen el que han de pagar".

POLÍTICA MONETÀRIA

La patronal catalana ha augurat un "procés de desacceleració econòmica en els pròxims mesos", especialment rellevant a Europa.

Sobre la inflació, ha afirmat que "es tancarà una mica més baixa l'any 2023 que l'any 2022", si bé no assolirà nivells pròxims al 2% fins l'any 2025, ha afirmat.

Ha previst baixades de tipus d'interès a partir de "mitjans o finals" de 2024 davant la moderació de la inflació, que siguin successives i no en pocs mesos.

Si bé ha considerat que "el malalt ja està estabilitzat o en vies d'estabilitzar-se", ha opinat que --en les seves paraules-- els reguladors voldran veure que les seves constants vitals perduren abans de retirar el tractament.

COMPETITIVITAT

Guillermo ha alertat de la "pèrdua de competitivitat via preus" d'Espanya, que ha atribuït a una reducció menor dels avanços de l'IPC en la comparativa amb el conjunt europeu i a un augment dels costos laborals.

"Els nostres preus creixen més que els dels nostres competidors, i això el que farà és dificultar les nostres vendes i facilitar les seves", ha il·lustrat.

Davant d'aquesta situació, ha destacat la reducció de les exportacions de béns i serveis i ha recordat que el sector exterior anteriorment havia sigut un factor "molt potent de creixement".

També ha instat a incrementar la productivitat, que ha recordat que l'any 2023 serà negativa perquè ha crescut més la contractació que el producte derivat del treball.

CATALUNYA

Preguntat pel model de finançament per a Catalunya, Guillermo ha defensat revisar-lo i saber "en què es conforma aquesta singularitat" de la qual va parlar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimarts.

I sobre els Pressupostos de 2024, ha reiterat que la patronal no té coneixement sobre el conjunt dels comptes, si no que ha pactat mesures que esperen que s'incorporin en el projecte governamental amb l'Executiu català i els sindicats: "Si no, reclamarem".