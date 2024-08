Fluidra guanya 112 milions el primer semestre, un 8% més, i confia a complir previsions del 2024

Factura 1.171 milions fins al juny, un 1,2% menys



Fluidra va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 112 milions d'euros, un 8% més que en el mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dijous la signatura especialitzada en equips i solucions connectades en el sector de la piscina i 'wellness' a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'empresa va obtenir unes vendes de 1.171 milions, xifra "lleugerament inferior" a la d'un any enrere, però "en línia" amb les expectatives, la qual cosa representa un descens de l'1,2%.

Per la seva banda, el resultat brut d'explotació (Ebitda) va ser de 296 milions, un 3% superior, per la "forta" expansió del marge brut, l'efecte positiu del 'mix' geogràfic i menors costos de matèries primeres.

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats i ha assegurat que la posició de l'empresa "continua millorant".

A més, Fluidra ha assenyalat que confia a complir les seves previsions per a l'exercici 2024, mantenint el punt mitjà de les seves estimacions i acotant-ne el rang.

D'aquesta manera, la companyia preveu per aquest any unes vendes d'entre 2.025 i 2.125 milions d'euros, un Ebitda d'entre 450 i 480 milions d'euros i un benefici de caixa net per acció d'entre 1,12 i 1,20 euros per acció.

GENERACIÓ DE CAIXA "EXCEL·LENT"

El benefici de caixa net va ser de 157 milions d'euros, un 4% més, i la generació de caixa va ser "excel·lent", amb una millora dels nivells de capital de treball i deute net, que es va reduir en 150 milions d'euros en termes interanuals, per la qual cosa la ràtio de deute es va situar en 2,5 vegades.

Per mercats, Amèrica del Nord va tenir un creixement del 4%, que l'empresa ha valorat com a "molt bons resultats", mentre que Europa es va veure afectada per un temps "desfavorable i un entorn macroeconòmic estancat".

En el segon trimestre, totes les regions van registrar una millora en el seu ritme de creixement, amb un augment global de les vendes del 1%.

'PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓ'

L'empresa ha assenyalat que el 'Programa de Simplificació' ha generat un estalvi de 47 milions d'euros en els costos des del seu inici i que es preveu un 'run rate' de 60 milions d'estalvi a tancament d'aquest any.

El focus està situat en una estratègia global de compres i en iniciatives de redisseny de producte com a principals generadors de valor aquest any.

L'empresa ha recordat que aquest programa té l'objectiu d'aconseguir una millora total de l'Ebitda de 100 milions d'euros entre 2023 i 2025.