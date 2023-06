AMP.- Fira.- Albares diu que una prioritat del lideratge espanyol en la UE és reindustrializarla

Assegura que el model de la petita i mitjana empresa catalana és "el camí a seguir"



BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha dit aquest dimarts que una de les prioritats del lideratge espanyol en la Unió Europea a partir de el 1 de juliol serà "reindustrializar Europa".

Ho ha dit durant la celebració dels 36 Premis Pimes de la patronal, a la qual han assistit la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la ministra Raquel Sánchez; la presidenta del Parlament, Anna Erra; el delegat del Govern, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; els consellers Roger Torrent, David Mascort, Ester Capella, Natàlia Garriga i Gemma Ubasart; els expresidents Jordi Pujol i José Montilla, i el president de Pimec, Antoni Cañete.

També han assistit el primer secretari del PSC, Salvador Illa; el president d'ERC, Oriol Junqueras; el president de Junts, Jordi Turull; el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco; el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros; el president de Conpymes, José Maria Torres; la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, i el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

Albares ha assegurat que incidiran en el reforç de capacitats i en l'enfortiment de la indústria "com a requisit per a la transició verda i digital i per al finançament del model social europeu".

"La presidència espanyola recolzarà a més l'enfortiment de la xarxa europea de propietat intel·lectual, la protecció dels drets de propietat industrial, l'ajuda a les pimes i l'anàlisi de la utilització de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la propietat industrial", ha afegit.

17 MILIONS D'EMPLEATS

Per a ell, les pimes són "veritables motors de canvi en un món que està canviant a molta velocitat i en el qual els reptes no són estàtics".

Ha apuntat que aquestes empreses aporten el 56% del valor afegit brut i concentren a 17 milions d'empleats: "Sosteniu més de la meitat de l'economia i realitzeu una contribució clau a l'ocupació".

En aquesta línia, ha considerat que han d'estar "al centre de qualsevol política de millora econòmica, millora social i millora mediambiental".

EL MODEL CATALÀ ÉS "EL CAMÍ A SEGUIR"

Ha considerat que la digitalització de les pimes, la seva internacionalització i la reducció de la seva petjada de carboni són "elements claus a impulsar" des del Govern en els propers anys.

Segons ell, el model de la petita i mitjana empresa catalana, "oberta a l'exterior, competitiva, innovadora, moderna", marca el camí a seguir en la resta d'Espanya, en les seves paraules.

Ha posat en valor el Marc Estratègic en Política de Pime 2030, "que té molta més vigència que mai en aquests moments, i que és clau per avançar en l'emprenedoria, en la gestió empresarial i la gestió del talent".