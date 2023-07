Feijóo acusa Sánchez de "mentir" per dir que portaria a Puigdemont quan el que va prometre és "indultar-lo"

Diu que "cap de les decisions de Sánchez amb l'independentisme han estat per beneficiar a Catalunya" sinó "per beneficiar-se ell"



CASTELLDEFELS (BARCELONA), 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dijous al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de "mentir" per prometre als ciutadans que portaria a Espanya a l'expresident català Carles Puigdemont quan, segons ha recalcat, el que va prometre és "indultar-lo". Al seu entendre, "torna una altra vegada la mentida sanchista als carrers de Catalunya i d'Espanya".

"No és de rebut que ens menteixin tant", ha proclamat, després que Puigdemont hagi explicat que membres del PSOE van visitar abans, durant i després dels indults als condemnats per el 1-O i li van plantejar "solucions felices" a la seva pròpia situació que ell va rebutjar i seguiria rebutjant avui.

En un acte a Castelldefels (Barcelona) amb el qual el PP arrenca la campanya electoral per a les generals del 23 de juliol --davant uns mil assistents, segons fonts del partit--, Feijóo ha subratllat que Sánchez "va prometre 'urbi et orbi'" davant els ciutadans en la campanya electoral de 2019 "portar a Puigdemont" a Espanya "i jutjar-lo".

No obstant això, ha destacat el fet que ara Puigdemont els "descobreixi que el que li va prometre és indultar-lo". "Entre jutjar-lo i indultar-lo torna una altra vegada la mentida sanchista als carrers de Catalunya i als carrers d'Espanya. No és de rebut que ens menteixin tant", ha proclamat.

Feijóo ha lamentat que en "els últims anys sigui molt més creïble", si volen assabentar-se "realment de les intencions de Sánchez", "escoltar a Otegi o escoltar a Puigdemont". "Però la veritat és que almenys ells no ens menteixen. Ells ens diuen el que va a passar", ha assegurat.

LA "CACICADA" DE "ESBORRAR DELICTES" DEL CODI PENAL

Feijóo ha recalcat que "cap de les decisions de Sánchez amb l'independentisme han estat per beneficiar a Catalunya" sinó "per beneficiar-se ell" i "per quedar-se ell en el poder". "Catalunya és un instrument i els independentistes d'ERC són un mr instrument de poder del senyor Sánchez", ha manifestat, per afegir que, al seu torn, els independentistes "utilitzen al PSC per governar als ajuntaments i a les diputacions".

Feijóo ha afirmat que se sent "molt orgullós d'aquells que s'aixequen" al Parlament de Catalunya per "defensar la llibertat, la pluralitat i per defensar les lleis". Segons ha dit, es tracta que els polítics "siguin els primers que compleixin les lleis i no es modifiqui el Codi Penal a la carta".

En aquest punt, ha censurat que amb el Govern de Pedro Sánchez als polítics independentistes que incompleixen les lleis "s'esborren els delictes del Codi Penal", alguna cosa que, al seu judici, és una "autèntica cacicada en contra del poble i de la igualtat dels ciutadans".

No obstant això, ha dit que "no tot han estat males notícies: Estem en els últims dies del sanchisme i això és una excel·lent notícia". Així, ha destacat que queden "dues setmanes" per deixar enrere la divisió, els nyaps i la utilització de les institucions".

Entre aquests "nyaps" ha citat l'anomenada llei del 'només sí és sí' i ha criticat que a la "gira de platós de televisió del presentador Sánchez" segueixi dient que es tracta d'una "gran llei". Al seu entendre, com no s'ha disculpat, els ciutadans li han dit que "gràcies pels serveis prestats: s'ha acabat".

"SER PRESIDENT DE TOTS ELS CATALANS"

El cap de l'oposició ha assegurat que està a Catalunya arrencant la campanya perquè vol ser el president de tots els espanyols i el president també "de tots els catalans". Segons ha afegit, treballarà "aconseguir-ho".

A més, Feijóo ha dit que no es conforma amb que el PP sigui "una força testimonial" perquè és un partit que va néixer amb la Constitució per "complir-la" i "per protegir-la", i ha assenyalat que els resultats collits el 28M a Catalunya confirmen que van per "el bon camí". "És possible tenir un govern alternatiu al Govern de la Generalitat", ha postul·lat.

En el seu discurs, el líder del PP ha llançat dures crítiques als socialistes catalans, dels quals ha denunciat la seva "doble cara", després dels seus pactes amb els independentistes. Enfront d'això, ha reivindicat el "sentit d'Estat" i el "valor de la paraula" del PP.

"A Madrid són constitucionalistes i aquí són aliats de l'independentisme. Benvolguts amics em sento molt orgullós de no ser del Partit Socialista de Catalunya. Em sento molt orgullós de ser d'un partit que té sentit d'Estat", ha asseverat.

Feijóo, que aquest matí ha visitat el seu poble natal, Os Peares (Orense), ha recordat que els seus "amics" de Casteldefels li van dir que el 2011 Mariano Rajoy va començar la campanya en aquest mateix municipi de Barcelona. "I va treure majoria absoluta", ha exclamat, per afegir que estan "contents" perquè arrenquen la campanya que portarà "al canvi" a Espanya.