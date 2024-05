La farmacèutica Esteve incrementa els seus beneficis en un 6% fins als 61 milions

(Preguem modifiquin el nom del ceo, Staffan Schüberg, per un error al lead)

Staffan Schüberg diu que l'empresa plantejarà una sortida al parquet "quan sigui oportú"



La farmacèutica catalana Esteve Healthcare va incrementar els seus beneficis en un 6% l'any 2023, fins als 61 milions d'euros, segons han explicat el ceo de la companyia, Staffan Schüberg, i la cfo, Roser Gomila, aquest dijous en roda de premsa a Barcelona.

La facturació es va situar en els 710 milions d'euros, un 10% interanual més, i l'Ebitda ajustat a les despeses no recurrents es va mantenir estable en els 128 milions (+1%): el 60% del negoci de la companyia ha provingut de la seva divisió de CMO i, el 40% restant, del negoci farmacèutic.

"Estem molt satisfets de dir que ha estat un any molt bo", ha valorat Schüberg, que ha expressat la voluntat de la companyia d'invertir més en I+D.

Gomila ha destacat el nivell de cash net de la companyia --que ha xifrat en els 275 milions-- i que veu "una plataforma excel·lent per escometre futurs projectes de compra", i ha qualificat de molt baix el deute financer, de 112 milions.

ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT

Schüberg s'ha mostrat partidari d'aquestes compres sempre que la companyia s'ho pugui permetre en un sentit financer: "Evidentment, m'agradaria que passés demà", ha asseverat.

Gomila ha assenyalat que advoquen per una estratègia de creixement rentable i aposten pel segment de malalties rares, en considerar que és el que aportarà a la companyia el volum de negoci per seguir invertint en innovació: "No és tant la grandària del negoci al que volem aspirar, si no la rendibilitat".

TERRITORIAL

Respecte a la distribució territorial, Europa va aportar el 49% dels ingressos nets, Espanya el 25% i la resta del món --una secció en la qual Estats Units té un pes rellevant-- un 26%.

El negoci va créixer en les tres divisions: a Europa l'augment va ser del 18%, en la resta del món del 9% i al mercat nacional el creixement va ser del 2%.

Preguntat pels plans de futur de la companyia, Schüberg ha assegurat que l'enfocament serà "preponderadament" a Europa i ha destacat l'entrada d'Esteve Healthcare a Estats Units, on preveuen créixer quan --textualment-- tinguin la força i la capacitat per a fer-ho.

LUBEA

Schüberg ha fet un balanç satisfactori de l'entrada de la firma d'inversió privada Lubea i ha explicat que "quan es cregui oportú i en el moment idoni" contemplaran una sortida al parquet, si bé ha matisat que no hi ha un cronograma tancat.

Ha equiparat el funcionament d'Esteve Healthcare al d'una cotitzada en matèria d'informes i transparència: "Quan els accionistes diguin, bé, ara volem fer una OPV, llavors l'empresa estarà llista per a això. Però no hi ha un calendari, no hi ha terminis".

INNOVACIONS

Esteve va distribuir els seus productes a prop de 8 milions de persones a tot el món al llarg de 2023, quan va llançar innovacions centrades a abordar el Parkinson i van rebre l'aprovació d'un tractament innovador per al dolor agut.

En quant a sostenibilitat, la companyia ha reduït en un 5,3% la seva petjada de carboni respecte a l'any anterior i s'ha situat en un nivell de zero emissions d'abast 2, un fet que ha descrit com a "fita clau".