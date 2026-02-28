Espanya exigeix "respecte al dret internacional" i apel·la a la "desescalada" i el "diàleg" per l'atac a Iran

Alberto Ortega - Europa Press
Albares conversa amb diversos dels seus homòlegs a la regió i rebutja la resposta iraniana contra posicions nordamericanes a la zona
MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ha exigit aquest dissabte "respecte al dret internacional" després de l'atac coordinat entre Estats Units i Israel contra Iran i ha apel·lat a la "desescalada" i el "diàleg" com a "via per a la pau i l'estabilitat".
"Segueixo d'a prop la greu situació després de bombardejos EUA-Israel a Iran", ha escrit Albares en un missatge del seu compte de X, recollit per Europa Press.
En aquest context, el cap de la Diplomàcia espanyola demana "respecte al dret internacional" i, després d'avisar que "la violència només porta caos" i apel·lar a la "desescalada i diàleg", destaca que les Ambaixades d'Espanya a la regió estan "plenament operatives per als espanyols".
GABINET DE CRISI EN EL MINISTERI
Fuentes del seu departament han informat que el ministre està seguint l'evolució de la situació bèl·lica amb el seu gabinet de crisi a la seu del ministeri i que està en permanent contacte amb el president del Govern, Pedro Sánchez, els seus homòlegs europeus i altres responsables de la UE i els ministres d'Exteriors de països de la regió.
El propi ministre ha informat a X que ha parlat amb els seus homòlegs d'Aràbia Saudita, FaisalbinFarhan; Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; Turquia, Hakan Fidan; Jordània, Ayman Safadi, i Egipte, Badr Abdel-Aty, sobre la situació després de l'atac a Iran.
"Els he traslladat el compromís ferm d'Espanya amb l'estabilitat regional i la pau, i la nostra solidaritat i suport als quals estan rebent atacs que rebutgem", ha detallat el ministre, en referència als atacs a posicions nordamericanes amb els quals ha respost Iran a Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordània i Emirats Àrabs.
ELS ATACS HAN DE PARAR
"Els atacs han de parar. Espanya exigeix respecte al dret internacional, desescalada i diàleg", ha insistit el cap de la Diplomàcia espanyola.
A més, des del Ministeri d'Afers exteriors destaquen que les ambaixades d'Espanya als països afectats estan operatives i seguint d'a prop els esdeveniments per prestar tota l'assistència consular necessària a qui la necessiti.