També obre expedient a Sabrià i Colomer i planteja expulsar al militant de L'Anoia



BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

ERC ha decidit suspendre temporalment de militància al militant de L'Anoia (Barcelona) i a l'exdirector de comunicació del partit Tolo Moya, implicats en el cas dels cartells ofensius contra l'Alzheimer i l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, Ernest Maragall, i ha plantejat l'expulsió del primer.

Fonts republicanes han explicat que l'Executiva del partit d'aquest divendres ha decidit obrir quatre expedients, dos d'ells de caràcter lleu a l'exviceconseller del Govern i exvicesecretari de comunicació del partit, Sergi Sabrià, i a l'actual vicesectetari de comunicació, Marc Colomer.

Al militant de L'Anoia se li ha obert un expedient molt greu, que podria comportar l'expulsió definitiva del partit, mentre que el de Moya és de caràcter greu i podria suposar la suspensió de militància durant dos anys, i els lleus només comporten un avís.

En un comunicat, el partit ha informat que es son mesures provisionals, a l'espera que els afectats presentin al·legacions i la Comissió de Garanties d'ERC ho avali.

NOU PROTOCOL I AUDITORIA

L'Executiva del partit ha rebut aquest divendres l'informe del responsable de Compliment sobre aquest cas, i ha ratificat el text, que inclou "l'elaboració d'un nou protocol intern per al disseny i gestió de campanyes i activismes".

L'objectiu d'aquest nou protocol és el de "mai superar els límits ètics, com va passar amb el cas dels cartells", i l'informe també reclama una auditoria interna per buidar els dubtes generats sobre aquesta campanya en el partit.

L'Executiva dels republicans s'ha conjurat "perquè aquests fets no es tornin a repetir" i ha reclamat que es duguin a terme totes les investigacions per resoldre els dubtes generats per aquesta campanya comunicativa.