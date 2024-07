ERC preguntarà a les bases si investeixen Illa a canvi de sobirania fiscal i altres acords

Esquerra diu que l'acord no és com el concert basc perquè hi haurà solidaritat "transparent"



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

ERC preguntarà aquest divendres als seus prop de 8.700 militants si investiran el candidat socialista Salvador Illa president de la Generalitat a canvi de sobirania fiscal i altres mesures que recull el preacord dels republicans amb el PSC.

Segons han explicat aquest dimarts fonts del partit, es formularà la pregunta: 'Estàs d'acord en què Esquerra Republicana voti a favor de la investidura del candidat socialista a canvi de la sobirania fiscal, la promoció i protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades?'.

El partit ho farà aquest divendres en una consulta telemàtica i presencial, el resultat de la qual serà vinculant.

COMPLIR L'ACORD

Fonts d'ERC han remarcat aquest dimarts que l'Executiva del PSOE ja ha assumit públicament les mesures acordades però que, si els socialistes se'n desdiuen, això tindrà conseqüències polítiques.

Així mateix, han desvinculat el preacord d'uns eventuals Pressupostos de la Generalitat, detallant que les mesures pactades facilitaran la negociació dels comptes, però que quan arribi el moment hauran d'incloure més reivindicacions i, si s'incompleix l'acord, tindran "palanca de força aquí i a Madrid".

CONVENCIÓ NACIONAL

Les mateixes fonts han incidit en la diferència de la Convenció Nacional acordada i la taula de partits que proposava el PSC, ja que, al seu judici, la mesura dels socialistes servia per parlar sobre diferents qüestions que afectaven Catalunya com a infraestructures, mobilitat i projectes, cosa que segons els republicans ja es pot debatre en el Parlament.

No obstant això, l'objectiu de la Convenció Nacional és resoldre específicament el conflicte polític, on cada partit presentarà les seves propostes, entre les quals hi ha el referèndum pactat amb l'Estat que plantegen els republicans.

DIFERÈNCIA AMB EL CONCERT BASC

Segons fonts republicanes, el preacord contempla un sistema diferent al del concert econòmic basc perquè s'aplicarà un principi de solidaritat, "reconeguda i transparent".

No obstant això, per a l'Impost de Societats, plantegen aplicar la mateixa norma que a les diputacions basques, i les empreses que tinguin el domicili fiscal fora de Catalunya, depenent del seu volum d'operacions, podrien haver de tributar a Catalunya.

CONSELL RECTOR AEROPORTUARI

Així mateix, les mateixes fonts destaquen que qualsevol millora de la capacitat de l'Aeroport de Barcelona haurà d'estar limitada per la prevenció d'espais naturals, i es prioritzarà les connexions a llarga distància.

Amb la creació del Consell Rector Aeroportuari es garantirà el compromís de la Generalitat a participar de les decisions estratègiques en la gestió de l'Aeroport de Barcelona.

Entre els punts hi ha la millora de connexions internacionals, el control de reducció d'emissions i assegurar que els vols, la infraestructura i la inversió van de la mà d'uns objectius acordats amb la Generalitat.