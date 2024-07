AMP.- ERC preacorda amb el PSC sortir del règim comú i recaptar el 100% d'impostos

Divendres sotmetrà el preacord a les bases i el resultat serà vinculant



L'executiva d'ERC ha avalat aquest dilluns un preacord amb el PSC per investir president de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa, que preveu que Catalunya surti del règim comú i que l'Agència Tributària Catalana gestioni, liquidi, recapti i inspeccioni tots els impostos (començant per l'IRPF), així com crear un Departament de Política Lingüística en el Govern.

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha explicat en roda de premsa que el partit sotmetrà el preacord a votació dels seus prop de 8.700 militants, que validaran o no la decisió a través d'una consulta --telemàtica i presencial-- que es farà finalment aquest divendres i el resultat de la qual serà "vinculant".

"Tenir la clau de la caixa, tenir aquesta sobirania fiscal i recaptar el 100% dels impostos era un element fonamental i ho havíem de garantir de forma estructural", i ha afegit que tenen la garantia que es faran les modificacions legals necessàries perquè aquest finançament sigui vigent independentment de qui governi l'Estat.

APORTAR QUOTA DE SOLIDARITAT

Això passa per modificar la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca), per tenir "la clau de la caixa", sense deixar de pagar a l'Estat pels serveis que presta a Catalunya i aportar una quota de solidaritat.

Sans ha dit que serà un procés i no un fet immediat, sinó que ha de respondre a una calendarització, i l'únic pas que ha concretat és que Catalunya ja recapti a la Declaració de la Renda de 2026 l'IRPF que s'hagi pagat l'any 2025.

Tot això, ha afegit, ha de comportar també un creixement de l'Agència Tributària Catalana en matèria de recursos i personal.

