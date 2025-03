ERC accepta "transitòriament" que l'empresa per al traspàs de Rodalies estigui adscrita a Renfe

Assegura que aquest pacte no suposa renunciar a cap dels acords signats amb PSOE i PSC

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

La proposta que ha posat sobre la taula el Ministeri de Transport aquest diumenge per la tarda als sindicats per desconvocar la vaga de Renfe i Adif havia estat prèviament pactada amb ERC, que ha acceptat "transitòriament" que l'empresa que ha de conduir el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat estigui adscrita al grup Renfe.

Segons fonts dels republicans, l'adscripció de la nova companyia entre l'Estat i la Generalitat al grup Renfe permet donar resposta "de forma temporal" a les peticions dels treballadors, que no volen perdre drets laborals adquirits amb el traspàs acordat entre el PSOE i ERC.

Els de Oriol Junqueras han assegurat que aquest pacte amb els treballadors no suposa renunciar a cap dels acords signats amb el PSC i el PSOE, que assegura que segueixen vigents.

D'aquesta manera, Renfe constituirà una filial (amb participació accionarial majoritària de Renfe Viajeros), que formarà part del grup, on aplicarà el Conveni col·lectiu, l'acord de Garanties i tots els acords laborals vigents del Grup Renfe.

Aquesta nova companyia, més enllà de la seva adscripció temporal a Renfe, estarà presidida per la Generalitat, que tindrà majoria en el Consell d'Administració.

ERC dona un marge de 2 anys per trobar "els mecanismes adequats" de garantia de tots els drets laborals dels treballadors abans que la companyia passi a estar adscrita a la Generalitat.

També s'ha pactat que una futura "alteració de la participació accionarial es realitzi amb la participació dels sindicats".

UNA EMPRESA "100% CATALANA"

Les mateixes fonts han afegit que, si el Govern espanyol té la majoria de l'accionariat, també implica que el deute de Renfe no l'assumirà ara com ara la Generalitat.

No obstant això, els republicans segueixen defensant que l'objectiu final és que "hi hagi una empresa 100% catalana" que gestioni Rodalies.

PROCÉS "PLE D'OBSTACLES"

En un comunicat, ERC ha valorat positivament que s'hagi desconvocat la vaga: "S'hagués perjudicat encara més als ciutadans".

"Sabem que el traspàs de Rodalies és un repte d'una envergadura molt complexa. És un procés llarg i ple d'obstacles, i volem recórrer-ho amb la complicitat dels usuaris, de la societat catalana i dels treballadors", ha afegit.

PROPERES REUNIONS

Els republicans han explicat que en "els propers dies" es reuniran amb el Ministeri de Transports i el Govern de la Generalitat per abordar els acords amb els sindicats i per perfilar les següents etapes del procés per crear la nova societat.

ERC ha afirmat que aquesta nova companyia "haurà de culminar-se abans del 31 de desembre d'aquest any", amb l'objectiu de, textualment, accelerar les solucions que avancin cap a la solució definitiva d'aquest problema endèmic per als catalans.