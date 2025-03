Els sindicats desconvoquen la vaga en Renfe i Adif després d'un acord 'in extremis' amb Transports

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -

Els sindicats de Renfe i Adif han segellat un acord aquest diumenge amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible després d'una reunió que ha començat a les 16.00 hores d'aquesta tarda i que ha culminat amb la desconvocatoria de la vaga i la normalització del servei, segons ha indicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, en declaracions als mitjans.

Així, els sindicats (Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF i SCF) han desconvocat la vaga que tenien prevista començar aquesta mitjanit contra la desintegració de Renfe i Adif derivada del traspàs de Rodalies a la Generalitat. Els Comitès Generals d'Empresa de Renfe i Adif van convocar set jornades de vaga per als dies 17, 19, 24 26 i 28 de març a més de l'1 i 3 d'abril.

Per la seva banda, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha indicat en un comunicat que el grup Renfe i Adif segueixen operant i administrant a Catalunya i que, a més, Renfe constituirà una filial (amb participació accionarial majoritària de Renfe Viatgers), que formarà part del grup, on aplicarà el Conveni col·lectiu, l'acord de Garanties i tots els acords laborals vigents del Grup Renfe.

El secretari d'Estat de Transports ha explicat en aquest sentit que serà una "empresa mixta" la que tindrà participació a la Generalitat i tindrà participació Renfe Viatgers. "És una empresa que farà el servei, es constituirà al llarg d'aquest any", ha assenyalat Santano.

Després de la reunió, les parts han mostrat la seva satisfacció per haver arribat a una entesa que, a la pràctica, segons recull un comunicat conjunt del Ministeri i la Generalitat de Catalunya, permetrà que aquest dilluns, 17 de març, es presti amb gairebé la total normalitat els serveis ferroviaris previstos.

Així mateix, han agraït l'actitud de les persones que han conformat la taula de negociació i han destacat la voluntat per arribar a acords. "Tant el Ministeri com la Generalitat de Catalunya i els sindicats volen posar en valor que l'acord aconseguit sorgeix de l'esforç per unir la legítima defensa dels drets de les plantilles de Renfe i Adif, la prestació del servei públic ferroviari i el compliment dels acords", diu el comunicat.