Els candidats a número 2 d'ERC s'enfronten dialècticament per la continuïtat de Junqueras o la renovació

Camps proposa una ponència política, Alamany un informe i Bosch una auditoria

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Els candidats a secretari general d'ERC Elisenda Alamany (Militància Decidim), Alba Camps (Nova Esquerra Nacional) i Alfred Bosch (Foc Nou) s'han enfrontat dialècticament per la figura d'Oriol Junqueras (presidenciable de Militància Decidim): Alamany els ha acusat d'atacar en campanya el millor actiu d'ERC, mentre que Camps i Bosch ho han negat però han defensat una renovació total del lideratge.

Han protagonitzat aquest diumenge per la tarda un debat telemàtic a la seu d'ERC, i la setmana vinent ho faran els tres presidenciables, abans que els militants votin el 30 de novembre.

Camps ha proposat que el partit faci una ponència política d'ERC per aconseguir consensos, Alamany ha plantejat un informe en 3 mesos sobre les 'estructures B' del partit, i Bosch una auditoria externa sobre les 'estructures B' per exigir responsabilitats polítiques als responsables directes i indirectes.

Alamany (Militància Decidim) ha dit textualment que la seva candidatura possibilita que ERC torni a ser gran, reconecti amb Catalunya modernitzant el seu llenguatge i parli clarament, i "recuperi l'autenticitat i credibilitat perdudes" amb les 'estructures B'.

Alba Camps (Nova Esquerra Nacional) ha insistit que la seva candidatura pot liderar de "forma diferent" i ha revelat que va votar 'no' a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat: "No és un element que ens hagi de separar com a partit".

També ha valorat tornar a connectar amb la militància, ja que "té dret a saber com es prenen les decisions", deixant de ser espectadora per ser protagonista.

Bosch (Foc Nou) ha dit que la seva candidatura implica que ERC pugui possibilitar la independència de Catalunya.

Ha destacat que tenen una presidenciable dona, a diferència de les altres dues opcions, i també ha destacat que la seva llista no té ningú de la direcció actual.

JUNQUERAS

Alamany ha titllat d'innegociable que Junqueras és el millor actiu del partit, i ha lamentat que les altres dues candidatures el vulguin "inhabilitar" com va fer la Justícia.

També ha advertit que Junts es beneficiaria que ERC no tingui el lideratge fort de Junqueras, i que ser un partit fort garanteix no ser "crossa" d'altres partits.

A més, ha destacat que Junts sí "ha tingut claríssim" que el seu líder havia de seguir sent Carles Puigdemont.

Camps ha assegurat que porta tota la campanya "posant en valor el gran llegat que deixa Junqueras", encara que creu que ara hauria d'ocupar "altres rols".

Considera que hi ha un canvi de cicle polític que mereix lideratges nous i recuperar l'orgull de pertànyer al partit, per allunyar-se d'aquests "mesos de desgast i vergonya".

També ha dit que per enfortir Catalunya cal posar en valor "la llengua com a element cohesionador".

Bosch considera que ERC ha de ser un partit gran, però que això no pot passar per repetir el lideratge dels "qui l'han fet petit", en al·lusió a la candidatura de Junqueras, i ha rebutjat que ERC hagi investit un president de la Generalitat del PSC, actitud que promet deixar de tenir.

Ha dit que la seva candidatura és l'alternativa vàlida per liderar i ha demanat "canviar les formes" en el partit, quan ha vist que Camps i Alamany es criticaven mútuament per la figura de Junqueras.

Ha advertit que ERC ha passat d'arrasar a quedar-se "pràcticament en vies d'extinció" i creu que només es pot revertir canviant de dalt a baix enlloc del continuisme de Junqueras i el seu equip.

COM RECOSIR ERC

"Les purgues no són compatibles amb recosir", segons Camps, i proposa una ponència conjunta per arribar a consensos, assegurant que són l'única candidatura amb una proposta per recosir el partit.

A més, Camps insisteix en una reconnexió amb el moviment independentista i la majoria d'esquerres, per "reconstruir" el projecte.

Alamany ha assegurat que a ERC "hi ha lloc per a tots" sense excloure a ningú i perquè hi hagi unió per tirar endavant (ha assegurat que ella està aconseguint consens en el grup municipal de Barcelona), comptant així amb tota la militància.

Bosch ha dit que la seva candidatura no ha entrat en disputes com sí creu que han fet les altres dues, per la qual cosa és l'opció òptima per recosir el partit, i ha resumit la seva proposta en el flanc internacional, en la mobilització i en el flanc cultural i lingüístic.

"No ajuda" que Gabriel Rufián no parli en català en el Congrés després del que ha costat aconseguir que no només es parli en castellà a la cambra alta.

ESTRUCTURES 'B'

Alamany ha dit que manca regeneració interna: que no es repeteixin males pràctiques del passat, retornar el protagonisme a la militància, i la reconnexió amb Catalunya i amb els catalans que ERC ha perdut.

Ha assegurat que en la seva candidatura no hi ha "ningú" de les 'estructures B', però ha plantejat fer un informe que les aclareixi.

Camps considera que hi ha hagut una "omissió de responsabilitats flagrant", i per això proposa una política més honesta, empàtica i transparent.

"ERC no és una empresa", ha dit Camps, assegurant que els seus valors no estan en venda.

Bosch ha plantejat "una auditoria seriosa, externa", d'ERC, i fer seguiment dels diners que s'han fet servir per a les accions que s'han considerat males pràctiques, i que assumeixin responsabilitats els qui hagin participat directament o indirecta.

També ha dit que Junqueras té una responsabilitat política per les 'estructures B' del partit encara que no sabés que existeixen i ha considerat greu que no ho sabés, si bé "costa de creure".

I ha preguntat a què espera ERC a canviar de dalt a baix: "A estar per sota de Vox i d'AC? Perquè arribarem a aquest punt, eh?".

MILITÀNCIA

Camps defensa que no hi hagi "militància de primera i segona", ja que valora la diversitat d'opinions i vol que la militància se senti representada.

Alamany ha promès crear la Sindicatura de la militància i ha lamentat que hi ha militants que no han trepitjat la seu central, que ha de deixar de ser "un búnker" i obrir-la, amb cita prèvia, als afiliats.

Bosch ha criticat que ERC hagi perdut el "aire fresc d'un partit assembleari" que respecti la militància amb fets.

Els tres han coincidit en la importància que la militància se senti partícep de les decisions del partit.