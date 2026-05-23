Els activistes de la Flotilla acusen a Israel de "maltractaments" a la seva arribada a Barcelona

Laura Campos demana a la UE que deixi de ser "còmplice per omissió"
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)
Els 18 activistes catalans que formaven part de la Global Sumud Flotilla han arribat aquest dissabte sobre les 13.30 hores a l'Aeroport de Barcelona en un vol procedent d'Ankara (Turquia), i en declaracions a la premsa han acusat a Israel d'agressions i "maltractaments" físics i psicològics durant la seva detenció.
Entre els activistes estan la secretària de delegacions de IAC i participant de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', i l'exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos, així com altres activistes catalans com El meu Hoa Llegeix i Javier Zendrera que han explicat les "tortures" patides durant la seva detenció i han estat acompanyats pel també activista de la Flotilla Saif Abukeshek.
A l'aeroport han estat rebuts per prop d'un centenar de persones, entre els quals familiars i representants polítics com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la coordinadora dels Comuns Candela López; la portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal i l'eurodiputat dels Comuns i advocat de la Flotilla, Jaume Asens.
LAURA CAMPOS
Campos ha acusat a les forces israelianes d'un "tracte brutal i de violència" a bord del vaixell militar que va traslladar als activistes a Israel i també una vegada en terra, on ha dit que van patir vexacions per part del ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben Gvir, i maltractament i pallisses per part de la policia.
Així, ha demanat a la Unió Europea (UE) que "deixi de mirar cap a un altre costat, que deixi de ser còmplice per omissió" i ha demanat al Govern espanyol trencar relacions amb Israel en tots els àmbits.
SAIF ABUKESHEK
Per la seva banda, Abukeshek ha dit que el tracte de Ben Gvir als detinguts és la veritable imatge d'Israel: "Si ells estan disposats a fer això davant de les càmeres i estan disposats a fer això a persones que porten passaports europeus i internacionals, què fan exactament als presos palestins?", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha demanat a la UE i als diferents governs que abandonin el que considera complicitat amb Israel i els ha preguntat "en quin costat de la història" volen estar.
"ESCALADA DE LA VIOLÈNCIA"
Entre la resta d'activistes, Lee ha explicat que es va viure una "escalada de la violència abismal" en la segona intercepció a la Flotilla i ha relatat que 4 soldats israelians la van copejar, juntament amb un altre company, en una sala a les fosques i que li van aplicar descàrregues elèctriques amb una pistola táser.
Masmitjà ha assegurat que la detenció de membres de la Flotilla és "un atac cap a Palestina" i ha insistit a la UE que trenqui relacions amb Israel, a més de demanar que els països no destinin els seus pressupostos a augmentar la despesa militar.
Zendrera també ha relatat experiències de maltractaments i ha afirmat que el vaixell que els va traslladar fins a Israel en aigües del mediterrani s'assemblava a un "camp de concentració", on ha dit que van viatjar amuntegats fins al seu ingrés a la presó.
DETENCIÓ A ISRAEL
Han arribat a la capital catalana 5 dies després de ser capturats en aigües internacionals per l'Exèrcit d'Israel quan es dirigien a la Franja de Gaza amb ajuda humanitària.
L'organització va explicar aquest divendres que entre els seus membres detinguts s'han produït almenys 15 agressions sexuals i desenes de ferits.
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també va explicar aquest divendres que 4 dels prop de 40 espanyols de la flotilla han necessitat atenció mèdica.
De fet, la volta dels activistes estava prevista per al divendres però es va ajornar a aquest dissabte perquè se'ls va sotmetre a proves mèdiques a Turquia, després de ser deportats per Israel.