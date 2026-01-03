AMP.- Dues concentracions a Barcelona a favor i en contra de l'atac a Veneçuela

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
A Urquinaona hi ha uns 400 partidaris de Maduro i a l'Arc de Triomf uns 250 crítics
BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El centre de Barcelona té en marxa aquest dissabte durant tota la tarda sengles concentracions a favor i en contra de l'atac a Veneçuela, separades i sense incidents destacables.
A l'Arc de Triomf segueixen concentrats poc abans de les 20.00 uns 250 contraris al president Nicolás Maduro: han cantat l'himne veneçolà diverses vegades, han mostrat banderes del seu país i han acabat posant altaveus amb música festiva.
La concentració que critica l'atac d'Estats Units segueix a la mateixa hora a la plaça Urquinaona, davant del Consolat del país (on hi ha protecció policial davant de la façana), amb unes 400 persones segons xifres municipals, i s'han cremat dues banderes nord-americanes.
Aquesta concentració l'havia convocada l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, i diverses entitats s'han sumat al recolzament des de les xarxes socials, a més d'anar-hi membres de la CUP.
Al principi, a la plaça Urquinaona hi ha hagut una breu topada entre un bàndol i l'altre, perquè també hi havien anat alguns contraris a Maduro, però després s'han dirigit a l'Arc de Triomf, on es fa la concentració del seu signe, contra l'actual Govern veneçolà.
SU MORENO (CUP)
Des de la plaça Urquinaona, la portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat "aquest atac imperialista i aquest segrest que ha tingut el president de Veneçuela" per part d'EUA, país a què acusa de vulnerar el dret internacional i la sobirania del poble de Veneçuela.
"L'única voluntat que té és el control dels recursos naturals d'aquest país i del món", ha dit als periodistes, i ha reclamat al Govern de Pedro Sánchez que es es posicioni contra l'atac, i que trenqui relacions amb EUA a nivell polític i diplomàtic.
ASSEMBLEA BOLIVARIANA
La representant de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya Encarnación López Gil ha declarat que es mobilitzen per "rebutjar els bombardejos sobre la població civil de Veneçuela i demanar l'immediat alliberament de Nicolás Maduro".
"Que Estats Units i Trump deixin ja d'assetjar Veneçuela", ha afegit davant de la premsa.