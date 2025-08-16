AMP.- Diversos retards i cancel·lacions a Catalunya el segon dia de vaga de handling en aeroports

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha registrat les primeres cancel·lacions i retards aquest dissabte al matí, segon dia de vaga del personal de 'handling' en aeroports espanyols, i els de Girona i Reus (Tarragona) ja han sofert retards, segons dades recollides per Europa Press.
Aquest dissabte ha començat la vaga de personal de terra de la companyia Menzies, que se suma a la vaga ja iniciada aquest divendres per la filial de Ryanair, Azul Handling.
A l'Aeroport de Barcelona s'han cancel·lat ja dos vols amb destinació Londres de British Airways, una de les més de 10 aerolínies que opera amb Menzies, a més d'un altre vol que cobria la ruta des de Londres amb destinació Barcelona.
Altres dos vols que havien de partir de Barcelona han estat cancel·lats, encara que són d'Air Canada i no estan relacionats amb la vaga a Espanya, sinó amb una vaga d'auxiliars de vol de la companyia canadenca, que els ha obligat a suspendre les seves operacions a nivell global, informa l'aerolínia en un comunicat en X recollit per Europa Press.
PETICIONS D'UGT
El responsable del sector aeri d'UGT a Catalunya, Josep Ramírez, ha dit en declaracions als mitjans recollides per Europa Press que la reivindicació és cobrar bé la nòmina perquè hi ha "deutes acumulats" que no arriben a pagar-se.
UGT ja va dir el divendres que aquesta vaga respon a l'incompliment de la companyia a l'acord ratificat al SIMA el novembre de l'any passat, ja que la companyia no està aplicant els compromisos aconseguits, assegura el sindicat.
A més, entén que l'empresa vulnera el conveni sectorial de 'handling' i que existeix una "desorganització operativa, falta d'ocupació i degradació de l'atenció en recursos humans", la qual cosa impedeix resoldre reclamacions quotidianes.