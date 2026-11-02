David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El fins ara secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, serà el nou cap de Gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa, en substitució d'Eduard Rivas, que ha dimitit "per decisió pròpia", segons la Conselleria de Presidència.
Amor (Pineda de Mar, Barcelona, 1975), que serà nomenat cap de Gabinet aquest dimarts en el Consell Executiu, va ser alcalde de Pineda 17 anys, entre 2013 i 2024, i prèviament 8 anys regidor.
També va presidir la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) entre 2013 i 2019, i va ser membre de la Comissió de Consum i Comerç de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) entre 2011 i 2015.
Amor és graduat en Administració i direcció d'empreses i ha cursat estudis de Comerç i Gobernanza del Sector Públic.
INVESTIGACIÓ A RIVAS
A finals d'abril d'aquest 2026, Illa va ratificar la seva confiança en Rivas després que transcendís que se l'investigava per presumptes irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona), i va defensar mantenir-lo en el càrrec.
Fonts del Govern asseguren que Rivas ha renunciat "per decisió pròpia" i no perquè Illa hagi decidit destituir-lo.
S'AIXECA EL SECRET DE SUMARI
Segons ha pogut saber Europa Press, el dijous passat se li va comunicar a Rivas que s'aixecava el secret de sumari de la causa i l'endemà va presentar la seva dimissió, i Illa li ha agraït el "compromís i els serveis prestats".
Les indagacions judicials son sobre suposades irregularitats a la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL), amb seu a Esparreguera.
No obstant això, Rivas està convençut d'haver actuat sempre d'acord amb la legalitat i ha decidit dimitir perquè no vol que hi hagi "cap ombra de dubte que pugui interferir en el desenvolupament de la responsabilitat que ocupava" com a cap de Gabinet.
També defensa que sempre ha entès i exercit la política "defensant el bé comú i la transparència", i que l'honorabilitat i l'ètica pública han guiat les seves accions.