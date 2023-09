Junqueras (ERC) dóna positiu en Coronavirus i no assistirà als actes per la Diada

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha donat positiu en Coronavirus i no assistirà a cap dels actes de celebració de la Diada aquest dilluns 11 de setembre.

Fonts del partit han explicat que el seu president ha pres finalment la decisió de no participar en aquests actes per "responsabilitat social".

Estava previst que Junqueras assistís a la tradicional ofrena floral d'ERC al monument a Rafael Casanova a Barcelona.

Després, a migdia, havia de donar un discurs en l'acte d'ERC abans del dinar popular organitzat pel partit.

Aquesta és la tercera Diada de Junqueras en llibertat des que va sortir de la presó el 2021, després de ser indultat per la condemna per l'1-O, i se celebra amb l'amnistia en el focus com a condició per investir al candidat socialista, Pedro Sánchez.