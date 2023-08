El Constitucional inadmet el recurs de Puigdemont contra l'ordre de detenció que va dictar el Suprem

La Sala de Vacances adopta la decisió per dos vots de l'ala conservadora contra un del sector progressista

MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmès a tràmit el recurs d'empara que va presentar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra les ordres de detenció que va dictar el Tribunal Suprem en contra de tots dos pels delictes de desobediència i malversació.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que la decisió ha estat adoptada per la Sala de Vacances de l'òrgan de garanties per dos vots a favor --els dels magistrats de l'ala conservadora César Tolosa i Concepción Espejel-- i un en contra -el de la magistrada del sector progressista Laura Díez--.

Segons han precisat les fonts consultades, la majoria conservadora de la Sala ha declarat la seva competència per conèixer sobre la decisió d'admissió a tràmit atès que era necessari resoldre sobre la petició d'una mesura cautelaríssima que se suspengués l'ordre de detenció del Suprem.

La Sala ha considerat que no s'ha vulnerat el dret fonamental de Puigdemont ni el de Comín. Aquesta decisió ha comptat amb el vot particular de Díez, qui ha dissentit de la majoria en considerar que la Secció no va haver de resoldre l'assumpte --sinó el Ple-- per no ser urgent la decisió sobre la suspensió de les mesures cautelaríssimes i per considerar que, en el seu cas, el recurs d'empara va haver de ser admès.

Així les coses, cal recordar que --a diferència de la Sala de Vacances que compta amb majoria conservadora-- el Ple del Constitucional, des de la seva última renovació el gener passat, té una majoria progressista.

LA DECISIÓ DEL SUPREM

La inadmissió del recurs d'empara confirma que la decisió del jutge instructor de l'1-O al Suprem, el magistrat Pablo Llarena, d'ordenar la detenció del líder independentista atès que va acordar processar-lo pels delictes de desobediència i malversació agreujada en el marc de la revisió que va efectuar després de l'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal que va derogar el delicte de sedició pel qual al principi s'investigava Puigdemont.

El juny passat, la Sala d'Apel·lació del Suprem va confirmar la decisió de Llarena en desestimar els arguments de les defenses --que demanaven anul·lar el processament-- i de l'acusació popular exercida per Vox --que reclamava aplicar el delicte de desordres públics agreujats--.

En aquella ocasió, l'alt tribunal també va avalar que el jutge instructor dictés una ordre nacional de detenció contra Puigdemont en considerar que si el líder independentista no adoptava una "postura col·laborativa amb la Justícia" havia d'"assumir les conseqüències que l'incompliment de la compareixença porta amb si". Així les coses, va recalcar que les ordres de detenció no suposava una "actuació arbitrària" de l'instructor.