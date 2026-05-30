Comuns, IU, Sumar i Más Madrid criden a "resistir" i demanen impulsar les polítiques d'habitatge

Bustinduy assegura que el Govern tornarà a portar el decret d'habitatge al Congrés
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
Comuns, IU, Sumar i Más Madrid han cridat aquest dissabte a "resistir" en l'actual legislatura i impulsar l'acció del Govern en àmbits com l'habitatge per reforçar les polítiques progressistes de l'executiu.
Així ho han defensat les quatre formacions en un acte a Barcelona sota el lema 'Un pas al capdavant' en el qual han participat els ministres de Cultura, Ernest Urtasun; Sanitat, Mónica García; Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy; així com el coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, i el coportaveu dels Comuns i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello.
Durant l'acte, Bustinduy ha assegurat que tornaran a portar el decret d'habitatge al Congrés dels Diputats "el més aviat possible", així com la pròrroga dels lloguers, i ha reivindicat que tot el que han guanyat els treballadors no pot convertir-se en benefici privat d'una maquinària rendista.
El ministre també ha sostingut que Espanya és una de les poques excepcions que "no s'ha plegat al projecte geopolític del trumpisme", i que s'ha resistit al desmantellament dels serveis públics.
Així, en referència al poc més d'un any de legislatura que queda per davant, ha demanat "dotar de sentit" l'acció de l'executiu i mostrar més determinació que mai, per la qual cosa ha defensat deixar a un costat les excuses i no abandonar ni ajupir el cap.
MÓNICA GARCÍA
Per la seva banda, la ministra de Sanitat ha defensat que aquest acte celebrat a Barcelona, després dels dos anteriors a Madrid i Sevilla, serveix per reafirmar que mai s'han "confós d'adversaris" i ha posat el focus en l'habitatge, un àmbit que, diu, el 40% de les famílies espanyoles viu amb angoixa.
Així, ha defensat que no pararan fins que es prorroguin els lloguers i fins a "fer fora els rendistes", i ha criticat el que considera un fals dilema entre la necessitat de regular el mercat i construir habitatge.
Ho veu com dues polítiques que han d'anar de la mà, juntament amb l'eliminació de pisos turístics il·legals i la pujada d'impostos a fons d'inversió.
També ha reivindicat la xarxa de serveis públics i ha posat com a exemple la crisi de l'hantavirus: "Hi ha dues maneres d'enfrontar qualsevol de les crisis. Amb el 'campi qui pugui' o amb el 'no deixar a ningú enrere'. I podem triar entre el negacionisme o la ciència", ha advertit, i ha cridat a treballar perquè la següent crisi no arribi amb la dreta governant.
A més, ha criticat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de qui ha dit que va ser un avantatge que estigués a Mèxic "insultant als mexicans" durant la crisi de l'hantavirus.
ERNEST URTASUN
Urtasun ha posat en valor que els partits que van conformar la coalició de Sumar en les passades eleccions han estat el "motor" del Govern amb mesures en l'àmbit laboral com els permisos de paternitat o la llei impulsada per Sanitat para, diu, evitar que les comunitats autònomes puguin privatitzar la sanitat.
D'altra banda ha agraït a Maíllo el seu paper en les últimes eleccions a Andalusia i ha advertit que estaran molt pendents dels acords que puguin donar-se entre el PP i Vox en aquest territori: "Des del Govern d'Espanya i també com a partit polític no tolerarem que cap acord amb l'extrema dreta vulneri els drets fonamentals", ha sentenciat.
El ministre s'ha mostrat convençut que guanyaran les properes eleccions per seguir conquistant drets i no permetran que el "país es posi en mans de Donald Trump".
ANTONIO MAÍLLO
Per una altra costat, Maíllo ha reivindicat la resistència de l'esquerra, assegurant que no els dona la gana sentir-se derrotats perquè això "és el que volen la dreta i l'extrema dreta".
Referent a això ha sostingut que hi ha una operació d'enderrocament contra l'esquerra transformadora, que hi ha "quan s'estableix una llei per blindatge del Sistema Sanitari Públic o quan es fa una reforma laboral" perquè pretenen millorar els salaris dels treballadors.
També ha parlat de la victòria del PP en les eleccions andaluses, reivindicant que l'esquerra tornarà: "Ens aixequem per construir poder popular i unitat, per vèncer-los al més aviat possible, això és el que hem de fer, i aquest és el nostre paper i responsabilitat històrica".
LARA HERNÁNDEZ
Hernández ha tingut paraules per al PP, dient que "ja no modera l'espai conservador, sinó que el que fa és sotmetre's a la voluntat de Vox".
Enfront d'aquesta situació, ha situat a l'espai a l'esquerra del PSOE com la millor opció per als propers anys, governant "no només des d'un punt de vista de la seva estructura, sinó també des d'una perspectiva vital", contraposant la 'prioritat nacional' de Vox a prioritats que considera vitals com l'habitatge.
A més, ha reivindicat l'acció de Govern amb la qual porten "set anys canviant-li la vida a la gent, gens més ni res menys" i ha assegurat que l'esquerra és capaç de recuperar l'espai i tornar a guanyar.
GERARDO PISARELLO
Pisarello, triat pels Comuns com a candidat a l'alcaldia de Barcelona, ha dit que la ciutat vol enviar un missatge de "lluita, de persistència i d'esperança" i ha cridat a construir en l'Estat una alternativa popular que inclogui a molta més gent que en 2023, i ha apel·lat a forces com Podem, ERC, Bildu, BNG, Avanci Andalusia i la CUP.
"Per construir programes comuns o acords postelectorales quan no es pugui. I per marxar junts, sempre, sempre al costat", ha emfatitzat.