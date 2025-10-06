AMP.- Colau (Comuns) i Coronas (ERC) afirmen que han rebut "maltractament" d'Israel

Criden a seguir amb les manifestacions als carrers contra el govern de Netanyahu
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)
L'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns), i el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas han afirmat que han rebut "maltractament i tracte denigrant" del Govern d'Israel.
Ho han explicat en declaracions en arribar a l'Aeroport de Barcelona en un vol des de Madrid Barajas, després de ser deportats per Israel per participar en la Global Sumud Flotilla, i els dos han afegit que han patit humiliacions i vexacions.
"No és res comparat amb el que passa el poble de Palestina cada dia. El més important és parar el genocidi i obrir corredors humanitaris", ha dit Colau, que ha celebrat les manifestacions convocades en interceptar-se la flotilla.
PRIVACIÓ DE SOMNI I INSULTS
L'exalcaldesa, que ha titllat la intercepció de la flotilla de detenció il·legal i segrest en aigües internacionals, ha afirmat que hi ha activistes amb malalties greus als qui "no se'ls han donat medicines bàsiques", i que tots han patit privació de somni i insults.
Colau ha destacat la solidaritat construïda entre tots els integrants de la flotilla "davant dels atacs amb drons, les tempestes i les dificultats", i ha dit que més de 100 tripulants han començat vaga de fam i, en alguns casos, també vaga de set.
POLICIES "MOLT AGRESSIUS"
Ha relatat que quan van arribar al port israelià d'Ashdod els esperaven "centenars de policies molt agressius i violents" que els van obligar a estar hores de genolls amb el cap contra el terra mentre els cridaven, insultaven, humiliaven i arrencaven peces de roba.
També ha dit que el Govern d'Israel va decidir enviar a la presó tots els activistes, tant els qui havien signat la deportació immediata com els qui s'hi van negar (assegura que això no havia passat en altres ocasions amb altres flotilles) i que no se'ls va permetre que contactessin amb un advocat.
Colau ha dit que el trasllat a la presó "va ser duríssim", que portaven moltes hores sense menjar ni beure, i que els van treure la roba abans de fer-los entrar en les furgonetes, on assegura que els policies van posar l'aire condicionat a una temperatura molt baixa durant les dues hores de trasllat perquè hi passessin fred.
LA NOVA GAZA
Ha afegit que al pati de la presó "hi havia una foto enorme de Gaza devastada per les bombes d'Israel a més del text en àrab 'Benvinguts a la nova Gaza", i ha insistit que el procés no ha estat garantista i que s'han violat els drets de tots els tripulants de la flotilla.
Per tot això, ha cridat a seguir amb la mobilització, i ha criticat el suport al Govern d'Israel per part d'Estats Units i la Unió Europea, segons ella, i ha advocat perquè Israel --que ha qualificat d'estat "neofeixista"-- deixi de tenir aliats i còmplices.
JORDI CORONAS: ACABAR AMB EL "GENOCIDI"
Coronas ha insistit que és prioritari acabar amb el "genocidi" que s'està produint a Palestina i que tots els membres de la Global Sumud Flotilla tornin sans i estalvis, i ha destacat el coratge, compromís i determinació de totes les persones que hi han participat.
"Avui puc dir que són la meva segona família. Els primers 30 dies del nostre viatge vam veure el millor de la Humanitat, mentre que els últims 5 hem vist el pitjor", i ha afegit que li ha emocionat veure imatges de les manifestacions d'aquests dies.
El regidor també ha dit que policies els han demanat aquest diumenge als homes que, abans de portar-los a l'aeroport per tornar a Espanya, signessin un document en què admetien "ser els capitans dels vaixells, haver entrat il·legalment en territori d'Israel i acceptar la confiscació de les embarcacions".
"Quan ens hem negat a signar, els mateixos policies han signat els documents en el nostre lloc. Aquestes són les garanties del que molts encara s'obstinen a dir que és l'única democràcia de l'Orient Mitjà. I una merda, l'única democràcia!. Això és l'antidemocracia, un estat feixista, corrupte i genocida", ha afegit.
200 PERSONES A L'AEROPORT
Unes 200 persones entre familiars, amics i membres dels Comuns i ERC han rebut Colau i Coronas a l'àrea d'arribades del Pont Aeri de la Terminal 1.
Entre ells hi havia el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls; la presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; el president i la secretària general dels republicans, Oriol Junqueras i Elisenda Alamany, i l'eurodiputada d'ERC Diana Riba.
També hi han estat els diputats de Comuns a la Cambra catalana David Cid i Susana Segovia; la portaveu de la CUP, Su Moreno, i la diputada del Parlament Laure Vega, entre altres.