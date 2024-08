El CGPJ fracassa de nou en el seu tercer dia de votacions per triar el seu president

Tornarà a reunir-se el dia 19 per adoptar "acords necessaris per raons d'urgència o per tenir caràcter inajornable"



MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El nou Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha fracassat aquest dilluns en el seu tercer dia de votacions per triar el seu president després que el Ple hagi acabat sense que cap dels set candidats que estaven sobre la taula hagin recaptat els suports necessaris.

Segons ha informat l'òrgan de govern dels jutges, els vocals no fixaran una nova data fins a desbloquejar la situació després que la reunió d'aquest dilluns s'hagi conclòs sense acord. Tot això després que la passada setmana se saldés amb una sèrie de votacions infructuoses per l'empat a 10 entre els dos candidats que quedaven sobre la taula, la magistrada Pilar Teso --a proposta de l'ala progressista-- i el magistrat Pablo Lucas --promogut pels conservadors.

Aquest dilluns, l'òrgan de govern dels jutges ha tornat al punt de partida. És a dir, s'ha reiniciat el procés d'elecció amb els set candidats, tots ells magistrats del Tribunal Suprem: Esperanza Còrdova, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas i Pilar Teso.

ASSUMPTES URGENTS

El Ple també ha acordat celebrar una reunió el proper 19 d'agost per, amb caràcter excepcional i per raons d'urgència, adoptar acords respecte d'actes reglats i d'aquells altres que tinguin un termini peremptori i preclusiu.

Els vocals han pres aquesta decisió a la vista de l'informe sol·licitat el passat 31 de juliol pel Ple al Gabinet Tècnic sobre les seves possibilitats d'actuació fins a la completa integració del CGPJ amb l'elecció i presa de possessió del seu president.

L'informe assenyala que el CGPJ està integrat, per imperatiu constitucional, "pel president del Tribunal Suprem, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per un període de cinc anys" (art. 123.3 CE) i que les competències que li atribueix l'article 560 de la Llei Orgànica del Poder Judicial corresponen a l'òrgan conformat amb aquesta composició.

El Gabinet Tècnic afegeix, no obstant això, que entre la sessió constitutiva i la presa de possessió del titular de la presidència del Tribunal Suprem l'òrgan del CGPJ legalment previst és el Ple integrat pels vint vocals i que el fet que el Consell no hagi completat la composició constitucionalment exigida "no pot resultar en perjudici o menyscapte dels drets de jutges i magistrats respecte dels quals es compleix el supòsit de fet per al seu reconeixement".

Així, l'informe conclou que "cal afirmar el caràcter justificat" de l'adopció pel Ple, per raons d'urgència i amb caràcter excepcional, d'acords respecte d'actes reglats com les pròrrogues de llicències de malaltia, els procediments de jubilació forçosa per edat i de jubilació voluntària, les declaracions de compatibilitat amb activitat docent i el reconeixement de triennis.

També cal apreciar l'admissibilitat de l'adopció d'acords pel Ple respecte d'aquells actes i decisions que tinguessin un termini peremptori i preclusiu, com per exemple el pronunciament sobre mesures cautelars de suspensió en el marc d'un recurs administratiu.

La inclusió en l'ordre del dia d'aquests assumptes, segons l'informe, requerirà de la unanimitat dels membres del Ple i l'adopció d'acords haurà de subjectar-se a la reserva de posterior ratificació per l'òrgan competent una vegada completada la composició constitucionalment exigida.

EL PRIMER BLOQUEIG DEL NOU CGPJ

L'última reunió del Ple es va produir dimecres passat, quan els vocals es van asseure a la taula en dues ocasions diferents per tractar de desencallar la situació. En primera instància, tant Teso com Lucas van empatar. Després de la represa, les posicions van continuar fixes, per la qual cosa els vocals ni tan sols van repetir la votació.

Un dia abans, dimarts passat, el CGPJ es va enfrontar al seu primer bloqueig en no haver estat capaç d'aconseguir la majoria necessària de tres cinquens --12 vots-- per triar el que serà el seu president els propers cinc anys.

La del dimarts era la primera votació que celebraven els 20 nous vocals de l'òrgan des que van prendre possessió del càrrec després de l'acord que PP i PSOE van aconseguir el 25 de juny per renovar un CGPJ que tenia el mandat caducat des de desembre de 2018.

En el Ple hi havia set noms sobre la taula i tres d'ells partien com a favorits en els primers contactes entre els vocals del sector conservador i els de l'ala progressista: Pilar Teso, progressista moderada que ja va ser candidata en 2013; Pablo Lucas, progressista moderat proposat pel sector conservador, encarregat del control judicial al CNI; i Ana Ferrer, progressista, que va formar part del tribunal del 'procés'.

Les fonts consultades van apuntar que aquest dimarts els vocals van votar diverses vegades, fins a set, per anar descartant noms de la llista de set candidats. Finalment, la votació es va reduir a dues: Teso i Lucas. Al moment de mesurar-se entre ells, cadascun va aconseguir 10 vots.