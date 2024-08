Cellnex factura 1.921 milions fins al juny (+7,1%) i estudia una distribució anticipada

Registra 418 milions de pèrdues (+113,2%) per la deterioració dels actius a Àustria



BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

Cellnex va tancar el primer semestre amb una facturació d'1.921 milions d'euros, un 7,1% més que en el mateix període de l'any passat i "podria considerar una distribució/recompra d'accions anticipada, subjecta al seu palanquejament i qualificació creditícia" després de vendre els seus actius a Àustria.

En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous, l'empresa ha explicat que l'Ebitda ajustat va ser de 1.578 milions (+5,9%).

El resultat net va registrar pèrdues de 418 milions (+113,2%) per la classificació dels seus actius a Àustria com a mantinguts per a la venda, ja que la companyia està en negociacions avançades després de rebre ofertes vinculants.

Del total de pèrdues, 265 milions provenen de la deterioració comptable d'aquests actius en relació a la diferència entre el preu de compra i el potencial preu de venda, i a les majors amortitzacions i costos financers.

D'altra banda, l'Ebitda després d'arrendaments --Ebitdal-- va ser de 1.114 milions d'euros, un 8,4% interanual més.

MARCO PATUANO

El conseller delegat de l'empresa, Marco Patuano, ha assenyalat que els indicadors orgànics clau "reflecteixen un sòlid primer semestre de l'any, en línia" amb els objectius marcats.

Ha afegit que la companyia està avançant "a bon ritme" en el seu nou pla estratègic, enfocat a consolidar i simplificar l'estructura, enfortir el balanç i maximitzar el valor per a l'accionista.

L'empresa ha confirmat les seves perspectives per al 2024, amb uns ingressos d'entre 3.850 i 3.950 milions d'euros; un Ebitda d'entre 3.150 i 3.250 milions, i un flux de caixa lliure entre 250 i 350 milions.

FLUX DE CAIXA I DEUTE

Cellnex va tancar la primera meitat de l'any amb un flux de caixa lliure de palanquejament recurrent de 781 milions, enfront dels 741 milions d'un any abans, un 5,4% més.

El flux de caixa lliure va ser de 49 milions d'euros, enfront dels 130 milions negatius d'un any enrere, per la generació de caixa i els 154 milions d'euros rebuts en el context dels processos de 'remeïs'.

El deute net del grup era de 17.521 milions, amb un 80% referenciat a tipus fix, i l'empresa explica actualment amb un accés a liquiditat immediata de 3.900 milions d'euros.

La companyia ha recordat que el 17 de juny va pagar un dividend amb càrrec a la reserva de cosina d'emissió per import de 0,01676 euros per acció.

LÍNIES DE NEGOCI

El 30 de juny, Cellnex tenia 113.216 emplaçaments operatius: 24.340 a França, 22.572 a Itàlia, 16.409 a Polònia, 13.417 a Regne Unit, 8.770 a Espanya i 27.708 en la resta de països en els quals opera, als quals se sumen 1.903 emplaçaments de radiodifusió i uns altres, i un total de 10.865 nodes DAS i Small Cells.

El creixement orgànic va ser del 9,3% interanual, del qual un 6,2% procedeix de noves col·locacions en emplaçaments existents, amb 4.668 més, i un 3,1%, del desplegament de 2.482 nous Pops.

Els emplaçaments per a operadors de telecomunicacions van ser el 82% dels ingressos, amb 1.573 milions (+6%); els DAS, Small Cells i altres serveis de xarxa, el 6%, amb 123 milions (+17%); la Fibra i Connectivitat i Serveis de Coubicación, un 5%, amb 96 milions (+24%), i la Radiodifusió, un 7%, amb 129 milions.