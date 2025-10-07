Castillejo (CUP): la Flotilla preveu accions legals contra el "segrest" a Israel

"Hi ha gent en vaga de fam que no la finalitzarà fins que la Reyes estigui aquí de tornada"
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)
La diputada de les CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha afirmat aquest dimarts que la Global Sumud Flotilla preveu emprendre accions legals contra el tracte rebut des que van ser interceptats, perquè ho ha titllat de segrest: "El Govern sionista d'Israel ens ha segrestat".
"Creiem que això ha de ser condemnat. I sí, emprendrem accions legals", ha contestat als periodistes quan li han preguntat per això a l'Aeroport de Barcelona, en declaracions al costat del membre de la direcció de les CUP Adrià Plazas, que també està entre la dotzena aproximada de catalans deportats per Israel dilluns i que han arribat a Barcelona.
PENSAR EN PALESTINA I EN EL DRET
Castillejo ha parlat també de maltractament físic i psicològic i ha dit que Israel no ha facilitat medicaments a qui els necessitava o ha trigat molt a facilitar-los.
Malgrat tot, ha insistit a preocupar-se més pels palestins que pel tracte que ha rebut la Flotilla: "Quan són els palestins els qui estan a la presó, el tracte que reben segurament és molt pitjor".
I també ha demanat "posar el focus en el silenci de tota Europa, el Govern espanyol, perquè no estan fent el seu paper de garantir el Dret Internacional".
L'ACTIVISTA REYES
Quant a l'activista que segueix a Israel detinguda per suposadament mossegar una funcionària, Castillejo ha contestat que no va veure aquesta mossegada, però sí que "es va produir una agressió per part de les agents que hi havia de seguretat, van agredir la Reyes", i la van dur a un lloc d'aïllament.
Ha assegurat que "hi ha gent en vaga de fam que no la finalitzarà fins que la Reyes estigui aquí de tornada", i que no tenen informació d'ella ni dels qui segueixen a Israel.
"No tenim aquesta informació ni ens la volen donar. De la Reyes, és perquè vam veure que no hi era, però no sabem exactament quanta gent hi ha", ha lamentat Castillejo.
Adrià Plazas ha insistit que segueix havent companys a Israel als qui "no els han deixat marxar", i també ho ha titllat de segrest.
DUCH, PRIETO I VILLANUEVA
Els catalans arribats a l'Aeroport havien fet escala a Atenes dilluns i es van acollir a la possibilitat de volar directament a Barcelona, on els han rebut unes 300 persones.
Just abans, amb familiars, els han rebut en privat el conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, ha explicat Castillejos.