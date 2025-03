Demana esperar a l'informe per determinar les causes de la incidència

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha assegurat que treballen "intensament" per millorar el servei ferroviari i ha demanat disculpes als passatgers afectats per les incidències als trens del sud de Catalunya.

Així ho ha declarat als mitjans des de l'estació de Sants de Barcelona després que aquest divendres al matí s'hagi hagut d'interrompre la circulació de trens entre les estacions de Bellvitge-Gornal i Gavà (Barcelona) per una incidència de falta de tensió en la catenària.

L'avaria també ha obligat a desallotjar a uns 900 passatgers d'un tren que havia quedat aturat entre ambdues parades, que han caminat per les vies del tren fins a arribar a l'estació de metro de Bellvitge a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Segons Carmona, hi ha viatgers que han baixat pel seu propi peu a les vies, encara que ràpidament han arribat efectius dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet per "fer una evacuació ordenada".

INCIDÈNCIA RESOLTA

La incidència ha fet parar un tren de la R2 entre les dues estacions a les 8.40 hores interrompent el recorregut per una via i, més d'una hora després, a les 9.50 hores, s'ha interromput totalment la circulació de trens en el tram afectat per poder evacuar als passatgers del tren parat.

Sobre les 11.20 hores s'ha restablert per via única la línia de tren de Rodalies entre Bellvitge-Gornal i Gavà (Barcelona), i sobre les 14.00 hores els trens han començat a circular per ambdues vies, per on passen les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17.

"Fins que no tinguem recuperada la tensió, no es podrà apartar el tren, acabar d'afinar els treballs en la infraestructura, per poder recuperar la circulació per les dues vies", havia explicat Carmona abans de restablir el servei.

"FALTA D'INVERSIÓ"

En ser preguntat per un eventual boicot en les instal·lacions, Carmona ha assegurat que es tracta d'una incidència tècnica "les causes de la qual s'han de determinar" en l'informe que sempre es redacta després d'una afectació en el servei.

Sobre si coincideix amb la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la desinversió com la causa dels problemes en Rodalies, Carmona ha dit que "és evident que entre 2012 i 2018 va haver-hi una falta d'inversió molt important a Catalunya".