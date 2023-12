Carlos Cuerpo succeirà a Calviño al capdavant del Ministeri d'Economia

Sánchez destaca el prestigi del nou ministre a nivell nacional i internacional: "Un europeista convençut i un professional honest"



MADRID, 29 des. (EUROPA PRESS) -

El fins ara secretari general del Tresor Públic i Finançament Internacional, Carlos Cuerpo, succeirà en el càrrec a la ministra d'Economia, Comerç i Empresa, Nadia Calviño, després del seu nomenament com a presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI).

Calviño prendrà possessió del seu càrrec al capdavant del Banc Europeu d'Inversions (BEI) el pròxim 1 de gener de 2024, per la qual cosa el president de l'Executiu central, Pedro Sánchez, ha decidit designar al seu substitut aquest divendres, abans que finalitzi l'any.

"Ja he comunicat aquesta decisió al cap de l'Estat", ha assegurat el president del Govern en una declaració institucional realitzada des de Moncloa per comunicar els canvis en l'Executiu.

El nou ministre d'Economia, Comerç i Empresa va ascendir al càrrec de secretari general del Tesoro i Finançament Internacional a l'agost de 2021. En aquests anys ha aconseguit reduir el finançament net del Tresor, en línia amb el compromís del Govern de reduir el dèficit i la ràtio deute/PIB que, segons les últimes estimacions, baixarà fins al 108,1% en 2023 i al 106,3% en 2024, una caiguda de 19 punts percentuals des del màxim en 2021.

"Si hagués de resumir en dues paraules les moltes qualitats de Nadia Calviño diria solvència i honestedat. I aquestes mateixes qualitats han estat determinants per triar la persona que des d'avui sigui a càrrec de la cartera d'Economia, Comerç i Empresa", ha destacat el president del Govern.

Segons Sánchez, Cuerpo és un professional jove, però de "acreditada competència" i un servidor públic amb una trajectòria "exemplar" en el si de l'Administració.

El nou ministre dirigirà la política econòmica del Govern central i presidirà la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics. D'aquesta forma, assumeix la responsabilitat d'un Ministeri "clau" al Govern d'Espanya, segons el president.

"UN ECONOMISTA D'ENORME PRESTIGI A NIVELL NACIONAL I INTERNACIONAL"

"Un economista d'enorme prestigi tant a nivell nacional com en les institucions europees i en els organismes financers multilaterals i profund coneixedor de l'Administració Pública i de la política econòmica", ha subratllat Pedro Sánchez, després de destacar que és "un europeista convençut i un professional honest".

És llicenciat en Economia per la Universitat d'Extremadura, Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid i màster per la London School of Economics. Va ingressar per oposició al Cos Superior de Tècnics Comercials i Economistes de l'Estat en 2008.

Entre 2008 i 2011 va ser analista econòmic de la Direcció general d'Anàlisi Macroeconòmica i Economia Internacional en el Ministeri d'Economia i Competitivitat. Entre 2011 i 2014, Cuerpo va treballar com a expert nacional a la Direcció general d'Assumptes Econòmics i Financers de la Comissió Europea.

Des de 2014 i fins el 2020 va exercir la seva activitat professional en l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), primer com a sotsdirector d'Endeutament Públic i després com a director de la Divisió d'Anàlisi Econòmica.

Des de febrer de 2020 fins al seu nomenament com a secretari general del Tresor va ser director general d'Anàlisi Macroeconòmica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, dirigit llavors per Calviño.

SÁNCHEZ DESTACA LA "EXCEPCIONAL TRAJECTÒRIA" DE CALVIÑO

Sobre el nomenament de Calviño com a presidenta del BEI, Sánchez ha destacat que es reforça la "presència i influència" d'Espanya en el nucli del projecte europeu i se sumi a un altre tan important com el de Josep Borrell com a vicepresident de la Comissió Europea i alt representant per a Afers exteriors i de Seguretat de la Unió Europea.

A més, ha valorat que després de 65 anys d'història sempre amb homes al capdavant, el Banc Europeu d'Inversions tindrà "per primera vegada i per fi a una dona i una feminista convençuda en la Presidència".

Per a Sánchez, aquesta designació "fa justícia a l'excepcional trajectòria" de Nadia Calviño al capdavant de la política econòmica del Govern central en un temps d'enorme complexitat, replet d'amenaces i de desafiaments inèdits.

Calviño, que succeirà a Werner Hoyer al capdavant del BEI durant els propers sis anys, a partir del proper 1 de gener, es disputava el lloc amb l'ex vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de Competència, la liberal danesa Margrethe Vestager com a principal rival, però també amb la polonesa Teresa Czerwinska, l'italià Daniele Franco i el suec Thomas Östros.

Segons una norma establerta en 1958 pel Consell de Governadors, el president del BEI rep el mateix salari mensual que el president de la Comissió Europea, per la qual cosa Calviño percebrà, igual que Ursula von der Leyen, entorn de 375.000 euros anuals, la qual cosa suposa un sou de més de 30.000 euros al mes.

Des de la seva fundació en 1958, el Banc ha tingut 7 presidents, tots homes i cap espanyol. Així, Nadia Calviño es convertirà en la primera dona presidenta del BEI, "una fita per a la institució i per a Espanya", destaquen des de l'Executiu.