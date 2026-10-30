CaixaBank guanya 4.962 milions fins al setembre, un 12,9% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar els nou primers mesos de l'any amb un benefici de 4.962 milions d'euros, un 12,9% més que en el mateix període de l'any anterior, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
El banc ha destacat l'acceleració de l'activitat comercial i la captació de clients --que van arribar als 21,1 milions a Espanya i Portugal, 480.000 més en un any--, en el marc del Pla Estratègic 2025-2027.
El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha celebrat que l'entitat creix "de forma sòlida i equilibrada, guanyant clients i augmentant" l'activitat.
Gortázar ha afegit que segueixen avançant en la transformació del banc: "Estem incorporant la intel·ligència artificial i noves eines tecnològiques en tota l'organització, amb millores ja tangibles en l'experiència de client i en nostra capacitat comercial".
"DINÀMICA POSITIVA"
CaixaBank ha explicat que el compte de resultats ha mostrat una "dinàmica positiva" durant el període, amb un Rote 12 mesos del 18,8% a final del període, mentre que el marge d'interessos va ser de 8.186 milions, un 2,9% interanual més, recolzat pel creixement de volums.
Els ingressos per serveis van ser de 4.182 milions, un 7,7% més, amb un increment dels serveis de gestió patrimonial del 12,5%, fins els 1.669 milions, i del 14,5% en les assegurances de protecció, fins el 1.000 milions, mentre que les comissionis bancàries es van reduir un 0,9%, fins el 1.513 milions, pel descens del 2,1% de les comissionis bancàries recurrents.
Per la seva banda, els ingressos de la cartera de participades van ser de 349 milions, un 7,8% més, dels quals 294 corresponen al resultat d'entitats valorades pel mètode de la participació (+10,9%) i 55 milions a ingressos per dividends (-5,9%).
El marge brut va ser de 12.656 milions, un 4,4% més, i el marge d'explotació, de 7.653 milions, un 4,6% més.
Les despeses d'administració i amortització es van situar en 5.004 milions, un 4,3% més, i la ràtio d'eficiència era del 39,4%, mentre que l'impost sobre el marge d'interessos i comissions va ser de 452 milions.
VOLUM DE NEGOCI
El volum de negoci va ser d'1,16 bilions, un 6,4% més, "amb una evolució molt positiva en crèdits i recursos", mentre que la cartera de crèdit sa va créixer un 8%, fins el 397.469 milions.
Per segments, la cartera de crèdit sa en empreses va augmentar en 19.404 milions (+11,4%); la d'adquisició d'habitatge ho va fer en 9.551 milions (+7%), i la de consum, en 2.195 milions (+9,8%).
Els recursos de clients van arribar als 760.353 milions a tancament del període, un 5,6% més, i els actius sota gestió van augmentar un 10,6% interanual, fins el 216.333 milions: El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i SICAVs va ascendir a 161.395 milions (+11,5%) i els plans de pensions van totalitzar 54.938 milions d'euros (+8,1%).
Els recursos en balanç es van incrementar un 3,8%, fins el 538.464 milions, amb un augment del 2,7 en els dipòsits de clients, fins el 438.932 milions, i de el 11,3% en els passius per contractes d'assegurances, fins els 93.188 milions.
Les subscripcions netes en fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions van registrar 15.199 milions en els últims dotze mesos (+17,9% interanual), mentre que la cartera d'assegurances de protecció va tenir increments de les primes de l'11,6% en els últims dotze mesos (+12,5% en primes de vida-risc i +11,1% en novida).
Imagin va tancar setembre amb 4,3 milions de clients (un 9% més que un any abans) i un volum de negoci d'uns 24.300 milions d'euros (+18% interanual), mentre que Banc BPI va contribuir al resultat del grup amb 339 milions.
MOROSITAT
Els saldos dubtosos "segueixen en descens un trimestre més", fins als 7.733 milions a tancament de setembre i la ràtio de morositat va baixar 1,76%.
Els fons per a insolvències es van situar en 6.309 milions i la ràtio de cobertura va millorar fins al 82%, mentre que el cost del risc (últims 12 mesos), amb un 0,24%, es va mantenir en nivells reduïts.
Els actius líquids totals van ser 151.506 milions, i el 'liquidity coverage ràtio' (LCR) del grup era del 178%.
La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) va tancar setembre en el 12,5%, que recull l'impacte extraordinari (-20 punts bàsics) del vuitè programa de recompra d'accions, anunciat a l'abril, per 500 milions d'euros.
Si no s'inclou aquest impacte extraordinari, va millorar en 14 punts bàsics per la generació de capital (+202 pb), minorada per l'evolució orgànica dels actius ponderats per risc (-43 pb), la previsió de dividend amb càrrec a l'exercici (payout 60%) i el pagament del cupó d'AT1 (-127 pb), i el comportament del mercat i altres (-18 pb).
DIVIDEND
D'acord amb el pla de dividends del banc, el consell d'administració ha aprovat la distribució d'un dividend a compte del 40% del benefici net consolidat del primer semestre de 2026, per un import de 1.281 milions d'euros (18,44 cèntims d'euro bruts per acció), que es pagarà el proper 6 de novembre.
L'entitat ha recordat que el pla de dividends contempla la distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, a abonar en dos pagaments: un dividend a compte per import d'entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat corresponent al primer semestre de 2026 (a abonar durant el mes de novembre), i un dividend complementari, subjecto a aprovació final per part de la Junta General d'Accionistes (a abonar a l'abril de 2027).
En un altre comunicat, el banc ha anunciat que el consell d'administració ha acordat ampliar per un període addicional de tres mesos el termini de durada del Programa de Recompra d'Accions per un import màxim de 500 milions d'euros, fins al 30 de gener de 2027.