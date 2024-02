AMP.- CaixaBank guanya 4.816 milions al 2023, un 53,9% més, i distribuirà un dividend de 2.890 milions

Acorda un nou programa de recompra d'accions aquest semestre, prèvia autorització regulatòria



BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 4.816 milions d'euros en 2023, davant els 3.129 milions del 2022, la qual cosa suposa un increment del 53,9%, i distribuirà un dividend de 2.890 milions, informa en un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'entitat, que presta servei a 20,1 milions de clients a través d'una xarxa de 4.200 oficines a Espanya i Portugal, ha proposat la Junta General d'Accionistes el pagament d'un dividend en efectiu de 0,3919 euros bruts per acció i, prèvia obtenció de l'autorització regulatòria, implementarà una nova recompra d'accions durant el primer semestre de l'exercici 2024.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha t que "l'any 2023, CaixaBank ha estat molt a prop dels seus clients, empreses i particulars, finançant els seus projectes i gestionant els seus estalvis. Tot això, a més, a través d'un model comercial que aposta per la inclusió financera i dona suport als col·lectius més vulnerables".

Per la seva banda, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que "en un entorn molt exigent" CaixaBank ha completat un any molt positiu en termes de dinamisme comercial, segons les seves paraules, en concedir 280.000 operacions de finançament a empreses i 80.000 noves hipoteques a famílies, augmentant la base de clients vinculats, que aconsegueix ja el 71,5%".

INGRESSOS

En l'exercici 2023, l'entitat destaca l'augment dels ingressos core (+31,6%) fins assolir els 15.137 milions, impulsats pel marge d'interessos, que ascendeix a 10.113 milions (+54,3%).

Caixabank atribueix aquestes dades a l'"impacte favorable que el nou entorn de tipus ha tingut sobre el negoci bancari, així com la bona gestió efectuada per la xarxa comercial", la qual cosa compensa el descens de la partida de comissions netes (-5,1%).

Les comissions bancàries recurrents es van reduir un 9,4% en taxa interanual per l'eliminació de les comissions de custòdia de dipòsits de grans empreses i per les bonificacions aplicades als programes de fidelització de clients, per la qual cosa el marge brut va tancar 2023 amb 14.231 milions, un augment del 28,3% respecte al 2022.

Aquesta dada ve recolzada pel marge d'interessos, el resultat del servei de segur (+19,6%) i de les participades (+26,4%), mentre que les despeses de personal i els generals van créixer un 4,7% i un 6,1%, respectivament.

El Grup va assolir una rendibilitat sobre fons propis (ROE) del 13,2%, mentre que la seva ràtio d'eficiència es va situar en el 40,9%, més de nou punts per sota que un any abans (50,3%).

RECURSOS DE 630.330 MILIONS

Els recursos de clients van ascendir a 630.330 milions, un 3,1% més, la qual cosa suposa un augment de 19.030 milions: els recursos en balanç ascendeixen a 463.323 milions (+1,2%), per l'avanç de les assegurances d'estalvi.

Destaquen l'estalvi a termini, que va superar els 54.700 milions d'euros, amb un creixement del 109,4% impulsat per la remuneració dels dipòsits.

Els actius sota gestió es van situar en 160.827 milions (+8,7%) "recolzats per l'evolució dels mercats i un volum rellevant de subscripcions de productes d'estalvi i inversió", doncs les subscripcions netes de fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions van assolir els 5.339 milions, un 34% més, i la quota combinada d'estalvi a llarg termini i dipòsits tanca l'any en el 26,2%.

CaixaBank també va créixer en la nova producció d'assegurances de protecció, amb un augment del 7%,i assoleixen els 739 milions d'euros.

El saldo de la cartera sana del Grup es va situar per sobre dels 344.000 milions, amb creixements en les carteres d'empreses i consum, i contracció en la d'habitatge, mentre que el finançament hipotecari de l'entitat va ser de 9.382 milions, i destaca la positiva evolució en el quart trimestre.

En consum, la nova producció assoleix els 10.325 milions en el conjunt de 2023 i la d'empreses arriba als 37.005 milions, ambdues també amb un millor comportament en la part final de l'any.

DIVIDENDS

El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat proposar la Junta General d'Accionistes la distribució d'un dividend en efectiu de 0,3919 euros bruts per acció amb càrrec als beneficis de 2023, que representa un payout del 60%, a abonar a l'abril, i que suposa repartir entre els accionistes un total de 2.890 milions.

Aquest dividend "reverteix directament en la societat, atès que al voltant del 50% de la quantia la ingressaran la Fundació La Caixa, que desenvolupa la seva Obra Social, i l'Estat, a través del FROB. A ells se sumen els 590.000 petits accionistes, que també es veuran beneficiats", explica l'entitat.

El dividend s'abonaria mitjançant dos pagaments en efectiu: un dividend a compte a abonar durant el mes de novembre per import d'entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat corresponent al primer semestre de 2024, i un dividend complementari a abonar a l'abril de 2025, subjecte a l'aprovació final per part de la Junta General d'Accionistes.

CaixaBank té també la intenció, prèvia obtenció de l'autorització regulatòria, d'implementar una nova recompra d'accions durant el primer semestre de l'exercici 2024, amb l'objectiu d'apropar la ràtio CET1 de desembre del 2023 al 12%.

RISC

CaixaBank va realitzar durant el 2023 "una política activa i prudent de gestió del risc, la qual cosa l'ha permès mantenir la ràtio de morositat estable aquest any (2,7%) i reduir els saldos dubtosos en 175 milions d'euros, fins a situar-se en 10.516 milions.

Els fons per insolvències es van situar a tancament de 2023 en 7.665 milions d'euros i la ràtio de cobertura es va mantenir pràcticament estable respecte a l'any anterior en el 73%: el cost del risc es va mantenir reduït (0,28%, acumulat 12 mesos).