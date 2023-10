CaixaBank guanya 3.659 milions fins al setembre, un 48,2% més

Els ingressos 'core' pugen un 34,3%, fins als 11.128 milions



BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank va tancar els nou primers mesos de l'any amb un benefici net atribuït de 3.659 milions d'euros, un 48,2% més que el mateix període de 2022, quan en va guanyar 2.469, informa en un comunicat aquest divendres.

L'entitat ha destacat el creixement dels ingressos 'core' fins als 11.128 milions, un 34,3% interanual més, "impulsats pel marge d'interessos" que ascendeix a 7.364 milions d'euros, un 60,7% més que un any enrere.

Els ingressos del servei d'assegurança van augmentar un 21,2% i els de participades de bancassegurances un 47,5%, mentre que les comissions netes es van reduir un 5,3%.

El marge brut a tancament de setembre va ser de 10.689 milions d'euros, un 28,9% més que en el mateix període de l'any passat, mentre que la rendibilitat (ROE) del banc va ser del 11,9% i la ràtio d'eficiència recurrent --sense incloure despeses extraordinàries-- va baixar fins al 42,6%.

GONZALO GORTÁZAR

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha constatat una "evolució positiva" i ha qualificat els resultats de sòlids en un context de normalització dels tipus d'interès, amb una bona dinàmica comercial i una gestió prudent.

Gortázar ha destacat "l'augment en 8.000 milions del total de recursos de clients i el gran suport de l'activitat asseguradora".

Ha afegit que el resultat "permet millorar la rendibilitat sobre fons propis després de molts anys de baixis retorns", cosa que considera una bona notícia per als accionistes i els clients.

VOLUM DE NEGOCI

El volum de negoci, que comprèn el crèdit sa i els recursos dels clients, es va mantenir estable, amb un augment del 0,2% interanual, i els recursos de clients van ser de 619.323 milions d'euros, un 1,3% més.

Els actius sota gestió es van situar en 155.264 milions, un 5% més, "impulsats per les subscripcions netes positives en fons d'inversió i carteres".

De gener a setembre, les subscripcions netes en estalvi a llarg termini --fons, plans i assegurances-- van arribar als 5.689 milions, gairebé el doble que el mateix període de 2022 (2.952), per la qual cosa la quota combinada de dipòsits i estalvi a llarg termini va millorar fins al 26,4%.

L'entitat també ha seguit creixent en assegurances de protecció, amb un alça de la nova producció del 5,4% en taxa interanual, fins a aconseguir 565 milions d'euros en primes anualitzades.

Respecte al finançament a clients, la cartera de crèdit sana es va situar en els 345.388 milions, amb un descens de l'1,7% en el que va d'any, i l'evolució de la cartera d'empreses i consum va compensar el descens del crèdit d'adquisició d'habitatge, que va reduir la seva cartera un 3,9% l'any per amortitzacions, així com per la menor producció.

La producció hipotecària en els nou primers mesos de l'any va ser de 6.680 milions d'euros; en el cas del consum, de 7.700 milions, i en empreses, de 27.700 milions.

MOROSITAT I LIQUIDITAT

La ràtio de morositat de CaixaBank es va mantenir estable en el 2,7%, i els saldos dubtosos van baixar en 490 milions l'any, fins als 10.200 milions d'euros.

La ràtio de cobertura va augmentar fins al 76%, dos punts més que a tancament de 2022, i el cost de risc dels últims 12 mesos es va situar en el 0,3%.

L'entitat "segueix mantenint uns nivells elevats tant de liquiditat com de capital", amb actius líquids totals de 153.813 milions, 14.803 milions més l'any, i la 'Liquidity Coverage Ràtio' (LCR) era del 205% a 30 de setembre.

La ràtio 'Common Equity Tier 1' (CET1) es va situar en el 12,3%, per sobre del que requereix el regulador, malgrat l'impacte de 20 punts bàsics de la primera aplicació de la normativa comptable NIIF17 i de 23 punts bàsics per la imputació de l'import màxim autoritzat del nou programa de recompra d'accions iniciat al setembre per 500 milions d'euros.

CODI DE BONES PRÀCTIQUES

En els nou primers mesos de l'any s'han gestionat unes 6.000 sol·licituds de clients que han demanat la seva adhesió al Codi de Bones Pràctiques hipotecari.

A més, s'han gestionat 10.600 acords de refinançament a particulars i 9.800 novacions de tipus variable a tipus fix des de l'inici de la pujada de tipus d'interès.