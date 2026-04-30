AMP.- CaixaBank guanya 1.572 milions en el primer trimestre, un 7% més

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 1.572 milions d'euros, un 7% interanual més, per l'augment de l'activitat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que, malgrat l'entorn geopolític, el banc va mantenir "alts nivells d'activitat" i ha assenyalat que el resultat va ser impulsat pel dinamisme de l'activitat comercial i pel creixement dels ingressos per serveis.
Ha afegit que l'entitat afronta el context actual "amb confiança, des d'una posició financera sòlida i amb la voluntat de recolzar a una economia espanyola que està mostrant una notable capacitat de resistència".
El banc ha assenyalat que l'activitat comercial es va mantenir dinàmica durant el període, amb un creixement del volum de negoci que va aconseguir els 1,1 bilions d'euros a tancament de març, un 6,6% més.
Els recursos de clients van créixer un 6,3%, fins a 733.975 milions, amb una "bona evolució" dels recursos en balanç, fins a 526.379 milions, un 5,3% més, amb un increment del 6,1% en l'estalvi a la vista, fins a 366.647 milions, i del 7,8% en els passius per contractes d'assegurança, fins a 86.553 milions.
Els actius sota gestió van augmentar un 10,1% interanual, fins a 202.309 milions; el patrimoni sota gestió, un 11,8%, fins a 150.973 milions, i els plans de pensions, un 5,2%, fins a 51.336 milions.
Per la seva banda, la cartera de crèdit sa va aconseguir els 380.279 milions, un 7,2% més, amb un "bon comportament" de tots els segments: un 8,8% en empreses, un 6,7% en adquisició d'habitatge i un 12,3% en consum.
RENDIBILITAT
El banc va tancar el primer trimestre amb un ROTE del 17,6% i una ràtio d'eficiència del 39,6%, mentre que el marge d'interessos va ser de 2.662 milions, un 0,6% més pel creixement de volums.
Els ingressos per serveis van aconseguir els 1.374 milions (+7,5%), amb un increment del 9,5% en els ingressos per gestió de patrimoni, del 13,5% en els de assegurances de protecció i del 2% en les comissions bancàries per la major activitat majorista, ja que les comissions recurrents van baixar un 1,8%.
Els ingressos per participades van augmentar un 3%, fins a 128 milions, per l'increment dels resultats atribuïts en un 10,9%, fins a 79 milions, i malgrat el descens dels dividends en un 7,7%, fins a 49 milions.
El marge brut va tancar el període en 4.127 milions, un 2,9% més, mentre que les despeses d'administració i explotació van pujar un 4,6%, fins a 1.652 milions, per la qual cosa el marge d'explotació va ser de 2.475 milions, un 1,8% més.
MOROSITAT I LIQUIDITAT
CaixaBank va tancar el període amb un saldo de dubtosos de 278 milions, la qual cosa manté el descens de la ràtio de morositat, que es va situar en l'1,98% a tancament de març, i els fons d'insolvència eren de 6.553 milions, amb una ràtio de cobertura del 79%, mentre que el cost de risc va ser del 0,23%.
D'altra banda, els actius líquids eren de 173.456 milions, i el Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) era del 194%, mentre que la ràtio Common Equity Tier 1 (CET 1) es va situar en el 12,5%.
PROGRAMA DE RECOMPRA D'ACCIONS
El consell d'administració del banc ha aprovat el seu vuitè programa de recompra d'accions, que té un volum de 500 milions d'euros.
El programa tindrà una durada màxima de sis mesos, i l'entitat s'ha deduït l'import monetari màxim de 500 milions d'euros en les ràtios de solvència a 31 de març de 2026, amb un impacte negatiu de 20 punts bàsics en la ràtio CET1.
Si s'exclou l'impacte d'aquest nou programa, la ràtio CET1 millora en 13 punts bàsics, per la generació de capital, que s'ha vist parcialment compensada per l'evolució orgànica dels actius ponderats per risc i la previsió de dividend amb càrrec a l'exercici, el pagament del cupó AT1 i l'evolució del mercat i uns altres.