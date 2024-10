Borràs s'acomiada de la presidència de Junts: "Mai he volgut substituir" a Puigdemont

"Per lleialtat a mi mateixa, i per coherència personal i política, avui deixo la presidència de Junts"

CALELLA (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Junts, Laura Borràs, s'ha acomiadat aquest divendres a la tarda del seu càrrec amb un discurs a l'inici del congrés del partit, que se celebra fins al diumenge a Calella (Barcelona): "Mai he volgut substituir al president", en referència a l'ex-president de la Generalitat i candidat a revalidar la presidència de la formació, Carles Puigdemont.

"Vaig entrar en política a petició seva, per compromís amb el país, en el moment més complicat", i ha assegurat textualment que, durant la seva presidència, ella ha anat ocupant la posició que podia ser més útil per Junts en funció del moment, prioritzant les necessitats col·lectives a les voluntats personals.

Ha definit a Puigdemont com "la figura que defineix i cohesiona" a Junts, ha explicat que ell ha participat en totes les decisions polítiques de la formació i ha afegit que el seu lideratge és d'una dimensió superior, segons ella, per la qual cosa traspassa el fet que tingui un càrrec orgànic o no ho tingui.

L'ESTAT LA VA VEURE COM A "AMENAÇA"

Borràs ha dit que quan va decidir aparcar la seva trajectòria professional per entrar en política ho va fer per treballar per la independència de Catalunya: "No et planteges què càrrecs vols ocupar, sinó quins compromisos i quines responsabilitats estàs disposat a assumir".

Ha sostingut que l'Estat espanyol la va veure des del principi com "una amenaça", i ha titllat la política de món fosc en el qual ella ha estat objecte de repressió per part de propis i estranys.

"I per lleialtat a mi mateixa, i per coherència personal i política, avui deixo la presidència de Junts", ha afegit.

UN CÀRREC "GENS FÀCIL"

També ha compartit que presidir Junts no ha estat "gens fàcil", però que sempre ha tractat d'exercir aquesta responsabilitat amb la màxima implicació.

Ha recordat la seva arribada a la presidència del partit al congrés que es va celebrar després de la renúncia de Puigdemont a seguir en la presidència i de Jordi Sànchez a la secretària general: "Ho vam resoldre amb un acord àmpliament reclamat per presentar una candidatura única".

Així mateix, ha reivindicat que aquesta candidatura única va evitar "turbulències i enfrontaments interns per disputar-se la direcció del partit".

CRÍTIQUES A ERC

Borràs ha lamentat que l'independentisme hagi perdut la majoria absoluta en el Parlament, i ha retret a ERC haver investit a "un president espanyolista", en referència al president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa.

Ha criticat "els retrets, suspicàcies i deslleialtats" en el si del bloc independentista, i ha defensat que Junts abandonés el Govern de coalició amb ERC a l'octubre de 2022 en assegurar textualment que era un govern formalment independentista però encapçalat per un partit que no estava disposat a avançar cap a la independència.

RULL I TRIAS

En la seva intervenció, el president del Consell Nacional de Junts i president del Parlament, Josep Rull, ha alertat d'aquells que volen "abatre la nació catalana" per descoratjar els anhels d'independència, per la qual cosa ha cridat a recuperar l'autoestima col·lectiva.

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que no ha pogut assistir presencialment al congrés i ha enviat una breu intervenció en un video, ha cridat a convertir Junts en la "pedra angular" que aglutini a tots aquells disposats al fet que Catalunya tiri endavant a nivell econòmic i social.