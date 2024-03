Borràs acusa ERC de subsistir pactant amb els socialistes i a Aragonès d'incompetència

Defensa Puigdemont: "No tombaran al president, i ho saben, i nosaltres ho sabem"



GIRONA, 2 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusat ERC de subsistir pactant amb els socialistes i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, de gestionar malament mentre aparca la independència: "No arribarem a ser mai independents si som incompetents".

Durant el Consell Nacional de Junts aquest dissabte a Llagostera (Girona), ha dit que ERC fa "propaganda" per sobreviure però no sap gestionar ni una calamarsada (en al·lusió als talls de carretera de la setmana passada), i a més veu ERC recolzant-se en el PSC per aprovar els Pressupostos catalans mentre prepara governs 'ercosocialistes' arreu.

Borràs ha retret a ERC que pacti els Pressupostos "sempre i a tot arreu" amb els socialistes, no només els comptes catalans, i que hagi abordat aquests comptes reunint-se 3 vegades amb Junts i 15 amb el PSC.

ILLA, "CAP DE LA COL·LABORACIÓ"

"En política, l'hàbit indica l'estratègia", ha advertit a ERC, i ha afirmat que això converteix el líder del PSC, en cap de la col·laboració enlloc de cap de l'oposició.

"Nosaltres no som socis dels socialistes", ha dit, i ha recordat que Aragonès va començar l'any prometent posar les bases per culminar la independència, però ha optat pel que ella denomina la socioindependència, perquè el PSOE no s'enfadi.

Ho ha contrastat amb l'actitud de Junts: "Aprofitem la nostra força perquè els socialistes facin coses que no volen fer", i ha assegurat que Junts també ho fa així amb la llei d'amnistia.

ERC I JUNTS DAVANT DE L'AMNISTIA

Per això, ha destacat que ERC volia aprovar aquesta llei com més aviat millor, mentre que Junts volia fer-la "com més robusta millor, per no deixar ningú enrere".

També ha dit que Junts ha estat decisiva perquè el Parlament acceptés una ILP de Solidaritat Catalana que demana declarar la independència, per la qual cosa ha mostrat "tot el suport a la Mesa per fer el que calia fer".

"Una decisió en la qual no van estar tots; en la qual oh, sorpresa! es van rentar les mans", ha ironitzat en al·lusió a que la Mesa va admetre a tràmit la ILP gràcies als tres vots a favor de Junts i la CUP, l'abstenció de la representant d'ERC i el vot en contra dels dos membres del PSC-Units.

ELECCIONS EUROPEES

Davant de les eleccions europees de juny, ha dit que l'Estat no podrà evitar que el candidat de Junts sigui el seu eurodiputat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha demanat unitat dins del partit: "No tombaran al president, i ho saben, i nosaltres ho sabem".

En el seu discurs, Borràs ha desitjat la recuperació del secretari general, Jordi Turull, pel seu infart, i del cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, per la seva hemorràgia cerebral.

A més, ha agraït la feina de Jaume-Alonso Cuevillas en el Congrés i el Parlament, en la setmana en què ha anunciat que deixa el seu escó de la Cambra catalana.