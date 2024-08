Bolaños assenyala que els Mossos eren els responsables de l'operatiu per detenir a Puigdemont en la seva tornada

PARÍS, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assenyalat que l'operatiu que havia de garantir la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la seva tornada corresponia als Mossos d'Esquadra i que el conseller d'Interior sortint, Joan Ignasi Elena, serà l'encarregat de donar les explicacions.

En declaracions als periodistes aquest divendres des de París, Bolaños ha estat el primer membre del Govern central a reaccionar, un dia després, a la tornada de Carles Puigdemont i la seva posterior fugida després de donar un míting a Barcelona el matí del dijous.

El ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts ha posat el focus en la responsabilitat dels Mossos d'Esquadra tant en l'operatiu policial que havia de garantir la detenció de Puigdemont com el de la investidura de Salvador Illa.

En aquest context, Bolaños s'ha remès a la roda de premsa que donarà aquest divendres el conseller d'Interior sortint, Joan Ignasi Elena, per explicar aquest operatiu, encara que ha defensat que "Espanya és un Estat de Dret on es compleix la llei i on s'han de complir els mandats judicials".

"Tot el respecte a les investigacions que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra, igual que totes les investigacions que donin lloc també a procediments judicials. Des del Govern d'Espanya el que fem i garantim és que Espanya és un Estat de Dret on la llei es compleix i on s'han de complir els mandats", ha recalcat Bolaños.

L'IMPORTANT ERA LA INVESTIDURA

No obstant això, el ministre Bolaños ha postil·lat que, al seu judici, "el fonamental" de la jornada d'aquest dijous va ser l'elecció de Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya, "obrint una nova etapa de concòrdia, diàleg i futur".

"Quedem-nos amb l'important, perquè un episodi que gens va aportar a la societat catalana el que no pot servir és perquè ens oblidem que ahir el que es va produir va ser superar una dècada perduda a Catalunya, una dècada d'enfrontament estèril, una dècada on no va guanyar ningú, on va haver-hi un fracàs col·lectiu, i ahir va ser el primer dia del futur de Catalunya, un futur de prosperitat, d'acords i, per descomptat, d'un president que es va a ocupar del que importa als ciutadans catalans", ha proclamat.

Al fil, el ministre Bolaños també ha posat en valor "el patriotisme intel·ligent" que, segons ha dit, suposen les polítiques del Govern de Pedro Sánchez, que han portat al fet que Salvador Illa pugui ser el nou president a Catalunya.