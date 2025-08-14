AMP.- BBVA recorre davant del Suprem la condició del Govern per aprovar l'OPA a Sabadell

El Govern afirma haver actuat "en línia amb la normativa nacional"
MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha recorregut davant del Tribunal Suprem la condició que va imposar el Govern per aprovar l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Sabadell, que es va produir el passat mes de juny i que obliga a mantenir tots dos bancs separats per un període de tres anys, extensible a cinc.
En concret, el banc va presentar aquest recurs el passat 15 de juliol, tres setmanes després que el Govern anunciés la condició de l'operació, segons ha avançat 'El Español' i han confirmat fonts de l'entitat a Europa Press.
El banc ha subratllat que la decisió de portar al Govern al Tribunal Suprem "no interfereix amb l'OPA". Aquesta mateixa setmana, el banc liderat per Carlos Torres va comunicar al mercat la seva intenció de seguir endavant amb l'OPA malgrat que Banc Sabadell havia decidit vendre TSB i repartir un 'macrodividend' de 2.500 milions d'euros, una operació ratificada en dues juntes generals d'accionistes celebrades el 6 d'agost.
El 24 de juny, el Govern va decidir autoritzar l'OPA amb la condició que ambdues entitats mantinguin un patrimoni i gestió independents durant un període mínim de tres anys extensible a cinc.
Amb prou feines un dia després de conèixer-se la decisió de l'Executiu, el 25 de juny, el 'country manager' de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, va afirmar que no es descartada la via judicial davant d'aquesta mesura, perquè el deure del banc és estudiar "totes les alternatives i possibilitats" en tenir un "deure fiduciari" amb els interessos dels seus accionistes.
Ja abans que es conegués la decisió del Govern, el president de BBVA, Carlos Torres, va avisar que la interpretació que realitza el banc de la Llei de Defensa de la Competència és que el Govern pot "mantenir o suavitzar" els compromisos pactats entre el banc i la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), però en cap cas endurir-los.
Fonts del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, han assegurat a Europa Press que el Govern "ha actuat en tot moment en línia amb la normativa nacional, tal com avalen els informes de l'Advocacia de l'Estat i amb respecte a la participació de totes les institucions involucrades i les seves competències". Les mateixes fonts han recordat que la normativa està vigent des de 2007 i ha estat aplicada "en nombroses ocasions des de llavors".
"En qualsevol cas, respectem la decisió del BBVA", han recalcat aquestes fonts a Europa Press.
El passat 17 de juliol, dos dies després que el banc presentés aquest recurs davant del Suprem, la Comissió Europa va decidir obrir un expedient d'infracció contra Espanya pels poders discrecionals que diverses normes de la legislació espanyola atorguen al Govern per poder frenar operacions com l'OPA de BBVA a Sabadell, en considerar que el seu abast permet actuar més enllà de l'interès general.
Com a resultat d'això, Brussel·les espera ara que Espanya corregeixi les errades detectades a la directiva de requisits de capital i a la llei d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, que requereixen un canvi bastant profund, mentre que les que afecten a la llei de defensa de la competència necessiten orientar-se i utilitzar-se degudament.
EL RECURS NO AFECTA ELS TEMPOS DE L'OPERACIÓ
Aquest recurs, en qualsevol cas, no afecta els tempos de l'operació. Tal com va detallar BBVA en anunciar que seguia endavant amb l'OPA, el fullet es publicarà a principis del mes de setembre.
Cinc dies després que es faci públic el fullet s'obrirà el període d'acceptació, que pot durar entre 15 i 70 dies, segons la normativa espanyola aplicable. No obstant això, com també intervé la legislació nord-americana, el període mínim seria de 30 dies. Sigui el que sigui el període que decideix aplicar BBVA, posteriorment podria ampliar-ho fins a arribar a aquest màxim de 70 dies.
Després de conèixer la decisió de recórrer davant del Suprem, les accions del BBVA pujaven un 2,12% cap a les 17.00 hores, fins a intercanviar-se a un preu de 16,36 euros.