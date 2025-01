BBVA modifica la condició d'acceptació mínima de l'OPA per excloure l'autocartera del Banc Sabadell

L'OPA ja no està subjecta a aconseguir el 50,01% del capital del Sabadell, sinó a aconseguir "més de la meitat dels drets de vot efectius"

MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha modificat la condició d'acceptació mínima de l'OPA que que vol llançar sobre el Banc Sabadell d'aconseguir un 50,01% del capital social, sinó que ara està condicionada a aconseguir "més de la meitat dels drets de vot efectius", la qual cosa exclou l'autocartera del Sabadell quan acabi el termini d'acceptació de l'oferta.

Així ho ha traslladat el banc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) on explica que es tracta d'una "minoració" de la condició d'acceptació mínima i que això implica "un tracte més favorable" per als destinataris de l'OPA, és a dir, els accionistes de Sabadell i, per tant, es tracta d'una millora seguint l'article 31.1 del Reial decret 1066/2007.

Cal recordar que els drets de vot de l'autocartera estan suspesos, segons el que disposa en l'article 148.a) de la Llei de Societats de Capital. La resta de termes de l'OPA es mantenen.

En l'avís a la CNMV, BBVA explica que l'oferta inicial contemplava adquirir almenys 2.720 milions de les accions de Sabadell, representatives del 50,01% del capital del banc.

Tenint en compte que el capital de Sabadell està actualment representat per 5.440 milions d'accions, de les quals 78,7 milions les té la pròpia entitat en autocartera, l'oferta s'entendrà complerta si és acceptada per, almenys, 2.680 milions d'accions de Sabadell, en cas de mantenir-se estable l'autocartera. És a dir, aquest llindar podria variar en funció del nombre d'accions pròpies que Sabadell tingui al final del període d'acceptació.

BBVA especifica també que, en cas que al final del període d'acceptació l'autocartera de Sabadell hagués variat, s'entendrà complerta l'acceptació si fos acceptada per més del 50% de les accions, als efectes de les quals s'exclouran els drets de vot suspesos de l'autocartera.

En cas de resultat positiu de l'oferta, BBVA promourà l'amortització de les accions que Sabadell tingui en autocartera al final del termini d'acceptació en la primera junta general que Sabadell celebri, reduint el capital social i immobilitzant mentrestant aquestes accions.

El compliment de la condició d'acceptació mínima, en els termes descrits, farà que resulti aplicable l'excepció a l'obligació de formular una OPA d'accions obligatòria conforme a l'article 8.f) del Reial decret 1066/2007 sobre ofertes públiques d'adquisició, en la mesura en què l'OPA hauria estat acceptada per accions que representen, almenys, el 50% dels drets de vot efectius als quals aquesta s'hagués dirigit.