AMP.- BBVA llança una OPA hostil sobre el 100% de Banc Sabadell

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de BBVA ha decidit formular una oferta pública d'adquisició (OPA) hostil sobre el 100% de les accions de Banc Sabadell després del rebuig d'aquesta entitat a una proposta de caràcter amistós, segons el comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

BBVA ofereix als accionistes de Sabadell un bescanvi d'un títol nou per cada 4,83 de Sabadell, la mateixa oferta que havia proposat la setmana passada al consell d'administració de l'entitat catalana, per la qual cosa es manté la prima del 30% sobre el preu de tancament d'ambdues entitats del passat 29 d'abril; del 42% sobre les cotitzacions mitjanes ponderades de l'últim mes; i del 50% sobre les cotitzacions mitjanes ponderades dels últims tres mesos.

A més, els accionistes de Banc Sabadell tindran un 16% de participació en l'entitat resultant. El preu equivalent de la contraprestació en efectiu és de 2,12 euros per acció de l'entitat d'origen català.

BBVA té previst presentar la sol·licitud d'autorització de l'OPA a la CNMV, juntament amb un projecte explicatiu i els altres documents complementaris, en "la primera meitat" d'un termini màxim d'un mes des de la data en què s'hagi fet pública la decisió de formular l'oferta.

El consell de BBVA va acordar igualment la convocatòria de la seva junta general d'accionistes per decidir sobre l'emissió de les noves accions en la quantia necessària per atendre íntegrament el bescanvi.

Així, l'oferta està condicionada a obtenir més d'un 50,01% del capital social de Sabadell, a l'aprovació de l'ampliació de capital de la junta d'accionistes de BBVA, i a l'aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i de l'Autoritat de Regulació Prudencial de Regne Unit.

BBVA preveu que el tancament de l'operació es dugui a terme en un període d'entre sis i vuit mesos, una vegada rebi les autoritzacions necessàries. JP Morgan, UBS Europe, Rothschild&Co, Garrigues i DWP assessoren al banc en l'operació.

TORRES: UNA OFERTA "EXTRAORDINÀRIAMENT ATRACTIVA"

"Presentem als accionistes de Banc Sabadell una oferta extraordinàriament atractiva per crear una entitat amb major escala en un dels nostres mercats més importants", ha assenyalat el president de BBVA, Carlos Torres Vila. "Junts tindrem un major impacte positiu als territoris en els quals operem, amb una capacitat addicional de concessió de crèdit de 5.000 milions d'euros a l'any a Espanya", ha afegit.

El banc creu que la fusió tindria impactes financers "molt positius" gràcies a "sinergies rellevants" i a la "complementarietat i excel·lència" d'ambdues entitats. Després del tancament de l'operació, BBVA seria la segona entitat financera d'Espanya --per darrere de CaixaBank--.

Amb dades a tancament del 2023, l'entitat resultant assoliria una inversió creditícia de 265.000 milions d'euros i una quota de mercat en préstecs pròxima al 22% al mercat espanyol (13,8% BBVA i 8,1% Banc Sabadell).

"Són dos bancs molt complementaris, tant per la seva diversificació geogràfica com per les seves fortaleses en els segments de clients. A Espanya, Banc Sabadell és un líder en pimes, amb una quota del 12,7%, versus un 11,5% de BBVA; mentre que BBVA és més fort en banca minorista, amb una quota del 14,7%, enfront del 6,3% de Banc Sabadell", assenyala l'entitat presidida per Carlos Torres.

BBVA també avança que mantindrà la seva actual política de remuneració als accionistes, amb un 'pay out' del 50%, i el seu compromís de distribuir qualsevol excés de capital per sobre del 12%.

D'altra banda, l'entitat defensa que suposa una "clara generació de valor" també per als accionistes de BBVA. Així, mantenen que la transacció serà positiva per al benefici per acció (BPA) "des del primer any" després de la posterior fusió d'ambdues entitats, amb una millora d'al voltant del 3,5%, una vegada es produeixin els estalvis associats a la mateixa, que estima en aproximadament 850 milions d'euros abans d'impostos. Addicionalment, el valor en llibres tangible per acció augmenta entorn del 1% en la data de la fusió.