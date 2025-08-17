Barcelona homenatJA les víctimes del 17A en el vuitè aniversari dels atemptats

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha commemorat aquest diumenge el vuitè aniversari dels atemptats terroristes del 17A A La Rambla de Barcelona i a Cambrils (Tarragona) amb un acte de record en el Pla de l'os de La Rambla, lloc dels fets a Barcelona, amb un minut de silenci i després una ofrena floral de víctimes, familiars, polítics, cossos de seguretat i entitats.
A l'acte, que ha començat a les 10, hi han assistit unes 100 víctimes i familiars, i per darrere s'han situat representants institucionals com el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern, Carlos Prieto, i la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon.
També hi han estat dirigents polítics com els tinents d'alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle i Jordi Valls, i representants de partits, com Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) i Gonzalo de Oro (Vox), entre altres.
VÍCTIMES A LA PRIMERA FILA
Després d'un minut de silenci, s'ha fet una ofrena floral amb la música de fons del 'Cant dels Ocells' al violoncel, música que Pau Casals va fer cèlebre interpretant-la com a himne de pau.
Primer hi ha hagut una ofrena de víctimes i familiars (que han ocupat les primeres files durant l'acte), després els principals càrrecs institucionals, seguits de representants de grups municipals de Barcelona i cossos policials, per darrere representants de partits i al final representants d'entitats diverses, com Amics de la Rambla.
CONCENTRACIÓ PARAL·LELA
Darrere del recinte amb tanques que s'ha instal·lat a La Rambla per a l'homenatge s'ha organitzat una concentració silenciosa d'unes 100 persones i en què es podien veure banderes estelades i pancartes amb la llegenda 'Estat espanyol assassí'.
La concentració s'ha dissolt per si sola poc després d'acabar un acte, que ha estat breu i no ha comptat amb discursos.
El doble atemptat de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de 2017 va deixar 16 morts i més d'un centenar de ferits.