Banc Sabadell guanya 971 milions en el primer semestre, un 0,5% menys

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 971 milions d'euros, un 0,5% menys que en el mateix període de l'any anterior, incloent l'aportació de TSB, que va formar part del grup durant 4 mesos, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
Sense tenir en compte la contribució de TSB --venut a Banc Santander l'1 de maig-- i els resultats extraordinaris, el benefici recurrent va ser de 691 milions, un 14,1% interanual menys, i entre abril i juny va registrar un creixement del 8,4% respecte al primer trimestre "gràcies a l'impuls del negoci, una tendència que continuarà d'ara endavant".
El conseller delegat de l'entitat, Marc Armengol, ha explicat que els resultats "confirmen la fortalesa del projecte" i ha destacat l'augment d'ingressos, que ha avançat que s'incrementaran més en els propers trimestres.
En aquest sentit, els ingressos del negoci bancari van començar a créixer trimestralment pel dinamisme de l'activitat comercial, "després d'haver marcat una vall entre gener i març", una millora que el banc ha previst que es mantingui en els propers mesos.
El director financer, Sergio Palavecino, ha afegit que la solidesa del balanç i la capacitat de generació de capital "segueixen sent un dels principals actius" del banc i ha mostrat la seva confiança d'aconseguir la rendibilitat compromesa per aquest any i el proper.
RECOMPRA D'ACCIONS
Banc Sabadell ha anunciat un nou programa de recompra d'accions per valor de 331 milions d'euros, l'equivalent al 2,1% del capital social, que s'iniciarà la setmana vinent.
L'entitat ha recordat que la remuneració als accionistes "se sustenta en la provada capacitat del banc de generar capital de manera orgànica", i ha afegit que la ràtio de solvència CET1 fully loaded es va situar en el 13,11%.
INGRESSOS
En el primer semestre, els ingressos del negoci bancari van ser de 2.417 milions d'euros, un 1,7% menys que en el mateix període de 2025, dels quals 1.230 milions van ser en el segon trimestre, un 3,6% més que en el primer.
El banc ha afegit que el canvi de tendència previst "s'ha confirmat també en el marge d'interessos, amb un creixement trimestral del 3,4%, fins als 902 milions d'euros", impulsat pels majors volums de crèdit.
En el conjunt del semestre, el marge d'interessos va ser de 1.774 milions, un 2% menys, i el banc manté la previsió d'acabar l'any amb un augment superior al 1%.
Els ingressos per comissions van ser de 643 milions fins al juny (-0,9%), amb un increment intertrimestral del 4%.
Per la seva banda, els costos totals del primer semestre van ser de 1.227 milions, un 13% més, dels quals 88 milions van correspondre al pla de prejubilacions, que ja s'ha completat i que està previst que permeti un estalvi de 20 milions aquest any i de 40 milions anuals a partir del 2027.
D'altra banda, l'entitat ha destacat que la ràtio de morositat es va situar en el 2,47%, enfront del 2,55% del primer trimestre, amb una cobertura stage 3 amb el total de provisions que se situa en el 68,7%.
ACTIVITAT COMERCIAL
Banc Sabadell ha explicat que l'activitat comercial ha permès un increment del crèdit viu del 5,5%, fins a 125.200 milions, dels quals 107.100 milions (+3,6%) procedeixen d'Espanya.
En pimes i grans empreses, la inversió crediticia va ascendir fins a rondar els 45.700 milions d'euros, la qual cosa representa un augment de l'1,9% interanual i del 2,1% trimestral, i la nova producció en termes trimestrals va augmentar un 38%.
El crèdit viu en hipoteques es va situar en 40.200 milions d'euros (+3,4% interanual i +0,9% trimestral), amb creixements del 22% trimestral en nova producció, mentre que el crèdit al consum es va situar en 5.600 milions (+12,7% interanual i +2,7% trimestral) i un augment de la nova producció del 9%.
Per la seva banda, els recursos de clients van augmentar un 6,4%, fins a 188.110 milions, creixement impulsat tant pels recursos en balanç (+4,7% interanual) com pels fora de balanç (+11% interanual).