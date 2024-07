Banc Sabadell guanya 791 milions fins al juny, un 40,3% més

Els ingressos del negoci bancari van aconseguir els 3.168 milions



Banc Sabadell va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici de 791 milions d'euros, un 40,3% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.

L'entitat ha explicat que l'increment del benefici es deu al fort ritme de creixement del negoci --especialment en finançament a pimes i empreses-- i en hipoteques, i a la constant millora del perfil del risc de crèdit, "que ha permès elevar de nou la qualitat dels actius i reduir provisions".

El conseller delegat del banc, César González-Bueno, ha assenyalat que els resultats "són conseqüència de la transformació radical del negoci realitzada en els últims tres anys" i ha destacat que el benefici està en nivells rècord.

Ha celebrat que l'estratègia de l'entitat "està donant resultats" i ha assegurat, textualment, que el banc és més fort i eficient, amb una sòlida base financera i operativa, centrada a accelerar el seu creixement i rendibilitat.

El director financer, Leopoldo Alvear, ha destacat l'evolució del resultat i el balanç de l'entitat: "Els nostres números demostren que ho estem fent extraordinàriament bé".

D'altra banda, l'entitat ha aprovat que la retribució prevista als accionistes fins al 2025 sigui de 2.900 milions, 500 milions més del previst inicialment, i que el 'pay-out' sigui del 60% del benefici de l'actual exercici.

Els diferents pagaments que es realitzin de forma recurrent en aquests dos anys sumaran un total de 53 cèntims per acció, equivalent a un 27% del valor de cada títol.

INCREMENT D'INGRESSOS

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos més comissions netes) van aconseguir els 3.168 milions d'euros entre el gener i juny de 2024, un 6,8% més en termes interanuals i un 1,6% per sobre del trimestre anterior.

El benefici obtingut va permetre al banc incrementar la seva rendibilitat Rote fins al 13,1% a tancament de juny, la qual cosa implica una millora de 395 punts bàsics en termes interanuals, davant del 12,2% del trimestre anterior i l'11,5% del tancament de 2023.

La ràtio de capital CET1 va ascendir al 13,48%, la qual cosa suposa un creixement de 18 punts bàsics en el trimestre i de 27 davant el tancament del 2023, ja incloent la deducció per l'increment del 'pay-out' del 50% al 60%.

El marge d'interessos va créixer un 9,8% interanual, fins als 2.493 milions d'euros, per l'alça del 3,18% en el marge de clients, mentre que les comissions van baixar un 3,3%, fins als 674 milions.

COSTOS I PROVISIONS

Els costos totals van ascendir als 1.515 milions, la qual cosa representa un increment del 2,5% interanual, mentre que el marge recurrent va créixer un 11%, fins als 1.652 milions, per l'augment dels ingressos del negoci bancari i la contenció dels costos, i la ràtio d'eficiència va millorar en 3,8 punts percentuals, fins al 48,3%.

L'evolució dels resultats va estar també impulsada per la reducció de les provisions totals, que van descendir un 16,9% interanual, fins a 389 milions, per la millora del perfil del risc de crèdit en tots els segments i per un entorn econòmic favorable.

ACTIVITAT COMERCIAL

El crèdit viu de Banc Sabadell va tancar el primer semestre amb un saldo de 155.164 milions d'euros, la qual cosa representa un alça del 0,9% interanual, amb fort creixement de la nova producció a pimes i empreses, així com d'hipoteques i crèdit al consum.

La producció de crèdit a empreses a Espanya, és a dir, el finançament a mitjà i llarg termini més les línies de crèdit, va ascendir a 8.674 milions, la qual cosa suposa un increment del 35% interanual, mentre que el volum de circulant va baixar un 5%, fins als 15.079 milions.

Per la seva banda, la concessió d'hipoteques va augmentar un 14%, fins als 2.407 milions, amb un increment del 17% de l'import mitjà concedit, mentre que la concessió de crèdit al consum va créixer un 17%, fins als 1.194 milions.

El banc ha subratllat que la probabilitat d'incompliment en aquest segment de negoci s'ha situat en els sis primers mesos de l'any "en nivells històricament baixos i fins a un 30% per sota de 2023".

ESTALVI

Els recursos de clients gestionats per l'entitat, tant dins com fora de balanç, van créixer un 2,1%, fins als 206.742 milions.

L'entitat ha explicat que els recursos en productes d'estalvi i inversió a Espanya van pujar en 2.000 milions, fins a 60.600 milions.

Els actius totals del grup es van situar en 244.328 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 0,4% interanual, malgrat la devolució de la totalitat de la TLTRO III.

MOROSITAT

La ràtio de morositat es va situar en el 3,21% al juny, per sota del 3,46% del trimestre anterior, i la cobertura d'actius problemàtics es va situar en el 56,8%, 3,7 punts més interanuals.

La cobertura de préstecs dubtosos (stage 3) va ascendir fins al 59,7% (+4 punts) i la dels actius adjudicats es va col·locar en el 39,5% (+4 punts).

Els actius problemàtics van baixar durant el segon trimestre en 316 milions d'euros enfront del trimestre anterior, fins a tancar amb un saldo de 6.341 milions, dels quals 5.439 milions són préstecs dubtosos i 902 milions són actius adjudicats.

TSB

TSB va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net individual de 79 milions de lliures (uns 93,7 milions d'euros), un 24,9% menys, i el segon trimestre, amb un benefici de 41 milions de lliures (uns 48,6 milions d'euros), un 9,1% en la comparativa trimestral.

La contribució positiva de l'entitat britànica als comptes de Banc Sabadell va ascendir a 49 milions d'euros en el segon trimestre i a 95 milions d'euros en el primer semestre.

TSB va reduir un 23,5% el seu marge recurrent en la comparativa interanual, fins a 138 milions de lliures a tancament de juny, si bé va incrementar un 25% en comparació del segon semestre de 2023, "la qual cosa reflecteix una tendència positiva i de millora".