Banc Sabadell guanya 347 milions fins al març, un 29,1% menys per interessos i prejubilacions

Manté els seus objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 347 milions d'euros, un 29,1% menys que en el mateix període de l'any anterior, per "el comportament ja anticipat del marge d'interessos en el primer trimestre, menors comissions, i per costos no recurrents del nou pla de prejubilacions".
En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts, l'entitat ha subratllat que manté els seus objectius de rendibilitat i remuneració als accionistes per aquest any i el proper.
El banc ha assenyalat que el pla de prejubilacions va tenir un impacte de 55 milions d'euros, però que generarà un estalvi de 40 milions anuals a partir de 2027, i que també es va veure afectat per la cobertura de la lliura vinculada a la venda de TSB, que va ascendir a 14 milions bruts.
El conseller delegat, César González-Bueno, ha assenyalat que el perfil de risc del banc és "bo", i que és capaç de generar capital de forma orgànica mentre creix en volums.
"La nostra capacitat d'execució i lliurament es manté intacta. Per això, mantenim les nostres previsions de rendibilitat per a aquest exercici i per al final del pla estratègic, i el compromís de remuneració als accionistes", ha assegurat.
El director financer, Sergio Palavecino, ha explicat que l'entitat té "un balanç sòlid, i un creixement robust i sa", la qual cosa permet mantenir l'objectiu d'aconseguir una rendibilitat del 16% el 2027.
En aquest sentit, el ROTE del grup es va situar en el 14,1% en termes recurrents, desconsolidando TSB i sense impactes extraordinaris, i la solvència CET1 fully-loaded es va elevar al 13,2% a tancament de març.
ACTIVITAT COMERCIAL
L'activitat comercial va mantenir "la seva tendència positiva", amb creixements en tots els segments a Espanya i una positiva evolució dels negocis en l'exterior, i el crèdit viu sense comptar TSB era de 121.587 milions a tancament de març (+5,6%).
A Espanya, el crèdit viu en hipoteques va augmentar un 4,1%, fins als 39.800 milions, mentre que el crèdit al consum va pujar un 14,8%, fins a 5.500 milions, i els préstecs i crèdits a empreses, un 2,1%, fins a 44.800 milions.
Els recursos de clients eren de 184.768 milions --sense tenir en compte TSB--, un 5,9% interanual més, dels quals els recursos de clients en balanç eren 132.239 milions (+4,3%) i els recursos fora de balanç, 52.539 milions (+10,4%).
INGRESSOS
Banc Sabadell va tancar el període amb uns ingressos del negoci bancari de 1.187 milions, un 3,1% menys --sense comptar TSB--, i el marge d'interessos es va situar en 872 milions, un 3,5% menys, "en línia amb el que s'havia anticipat, a causa del context de tipus d'interès més reduïts".
L'entitat preveu que, a partir d'aquest trimestre, "el marge d'interessos millori la seva tendència de manera gradual", fins a acabar l'any amb un creixement superior al 1%, impulsat per un entorn de tipus d'interès més elevats i volàtils, un creixement dels volums de negoci i un major diferencial de la clientela.
Les comissions netes van ser de 315 milions, un 2,2% menys per la menor contribució de les comissions de servei.
Per la seva banda, els costos totals es van elevar a 624 milions, amb un increment del 3,4% dels costos recurrents, tot i que cal sumar-hi l'impacte de les prejubilacions, que està previst que arribi als 90 milions a tancament de l'any.
Amb tot, la ràtio d'eficiència exTSB va ser del 52,2% a tancament de març, mentre que les provisions van créixer un 4,6% interanual i el cost de risc de crèdit es va situar en 27 punts bàsics i el cost de risc total, en 38 punts bàsics.
MOROSITAT
La ràtio de morositat sense explicar TSB es va situar en el 2,55% a tancament de març --0,10 punts percentuals menys que un any abans-- i la ràtio de cobertura stage 3 amb el total de provisions es va incrementar fins al 71%.
El banc ha assenyalat que l'evolució de la taxa de mora es deu a la caiguda dels actius problemàtics, que mostren una reducció de 106 milions d'euros en el trimestre, sent la reducció del saldo de stage 3 de 80 milions d'euros i el dels actius immobiliaris problemàtics de 26 milions d'euros.
D'altra banda, el banc ha recordat que el proper 29 de maig abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció per la venda de TSB, i que el preu final de l'operació ha estat de 2.860 milions.