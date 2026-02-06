Banc Sabadell guanya 1.775 milions en 2025 (-2,8%) i recomprará accions per 800 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
La recompra s'iniciarà dilluns que ve i està aprovada pel BCE
BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 1.775 milions d'euros, un 2,8% menys que en 2024, i ha anunciat un pla de recompra d'accions de 800 milions, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
El banc ha explicat que el resultat es deu als extraordinaris de 2024 i que sense el seu efecte, el benefici net hauria crescut un 3,4% interanual.
Així mateix, ha assenyalat que la recompra d'accions ja compta amb l'autorització del Banc Central Europeu (BCE) i que s'iniciarà dilluns que ve, i que la xifra es compon de 365 milions d'euros amb càrrec a resultats de 2025, més 435 milions d'euros de l'excés de capital generat per sobre del 13%.
L'entitat ha recordat que aquesta recompra se suma als 700 milions distribuïts en dividends a compte dels resultats de 2025, i que se li ha d'afegir el dividend de 50 cèntims per acció per la venda de TSB, per la qual cosa distribuirà uns 4.000 milions als seus accionistes en 12 mesos.
El conseller delegat del banc, César González-Bueno, ha explicat que l'exercici es va tancar "complint un cop més amb els compromisos assumits amb el mercat", la qual cosa permet confirmar les previsions del Pla Estratègic 2025-2027.
El director financer, Sergio Palavecino, ha assenyalat que l'entitat "té unes dinàmiques de negoci i de balanç positives que la porten a generar capital a ritmes molt elevats", i que estan en camí d'aconseguir el 16% de ROTE del Pla Estratègic.
En aquest sentit, el ROTE del grup en 2025 va ser del 14,3% i la previsió per aquest any és del 14,5% sense tenir en compte TSB, i que el marge d'interessos creixi a un ritme superior al 1%.
La solvència CET1 fully-loaded de l'any passat es va elevar al 13,65% (13,11% després de considerar el repartiment de l'excés de capital), la qual cosa representa una generació orgànica de 196 punts bàsics durant l'any 2025.
IMPULS COMERCIAL
Banc Sabadell va tancar l'any amb un crèdit viu de 160.708 milions, un 2,4% interanual més, i, si s'elimina TSB, de 119.615 milions, un 5,4% més.
A Espanya, el crèdit viu en hipoteques va créixer un 5,2%, fins a 39.800 milions; el crèdit al consum fins a 5.400 milions, i els préstecs i crèdits a empreses, un 2,4%, fins a 44.800 milions.
Els recursos de clients --sense TSB-- eren de 184.692 milions a tancament de l'any, un 6,4% més, i els recursos de clients en balanç van arribar a 172.265 milions, un 1,6% interanual més, mentre que els recursos de clients fora de balanç van ascendir a 52.656 milions, un 14% més.
PROVISIONS
Els ingressos del negoci bancari --marge d'interessos i comissions netes-- van baixar un 2,5%, fins a 6.221 milions, i el marge d'interessos es va situar en 4.837 milions, un 3,7% menys, pels menors tipus d'interès.
Les comissions netes van créixer un 2% --un 3,6% sense TSB--, fins a 1.384 milions, "com a conseqüència de majors ingressos per comissions relacionades amb la gestió d'actius i assegurances".
Els costos totals es van situar en 3.100 milions (+0,5%), per la qual cosa la ràtio d'eficiència es va situar en el 49,3%.
D'altra banda, les dotacions a provisions es van reduir un 23,5%, la qual cosa va permetre millorar el cost del risc de crèdit, que es va fixar en 21 punts bàsics a tancament d'any --24 punts bàsics sense TSB--, mentre que el cost de risc total es va situar en 31 punts bàsics --37 punts bàsics sense TSB--.
MOROSITAT
La ràtio de morositat es va situar en el 2,37% i mentre que la ràtio de cobertura stage 3 amb el total de provisions es va incrementar fins al 63,8%, per la caiguda dels actius problemàtics en 877 milions al llarg de l'any.
El saldo d'actius problemàtics (NPAs) es va col·locar en 4.803 milions d'euros, a tancament de desembre, dels quals 4.119 milions corresponen a actius stage 3, i 684 milions d'euros, a actius immobiliaris problemàtics.
TSB
TSB va tancar l'any amb un benefici net individual de 259 milions de lliures, un 24,7% més, i va aportar al grup 318 milions d'euros, un 25,6% més.
El marge d'interessos de la filial britànica es va situar en 1.056 milions de lliures (1.223 milions d'euros) en 2025, amb un creixement del 7,2% interanual; al mateix temps que les comissions es van reduir un 15,5% interanual, fins a 77 milions de lliures (89 milions d'euros).
Banc Sabadell ha recordat que va tancar la venda de TSB per 2.650 milions de lliures el passat 31 de març, preu al que se li ha d'afegir el valor net comptable tangible generat fins avui, que s'ha incrementat en 154 milions de lliures.