AMP.- Azcón demana que el MNAC "superi el dol" ja i traslladi les pintures a Sixena

Critica que Urtasun parli d'"espoli que ha fet Espanya" però no opini igual sobre béns aragonesos
El president del Govern aragonès, Jorge Azcón, ha ofert col·laboració per traslladar amb seguretat les pintures de Sixena des del MNAC, i ha afegit que "com abans el MNAC superi el dol, com abans els tècnics i membres del patronat del MNAC s'adonin que la sentència l'han perdut i que cal passar pàgina, serà bo per a ells i per a tots".
En un fòrum del diari 'La Vanguardia' a Barcelona, ha insistit aquest dijous en què la sentència no només parla de la propietat dels béns, sinó sobre el seu trasllat, i "és un fet provat que les pintures es poden traslladar", sempre que no se separi la pintura de la tela i la tela de la fusta.
Azcón ha dit que el president de la Generalitat, Salvador Illa, li va dir que el que establís la sentència era cosa jutjada, en les seves paraules, i que la Generalitat col·laboraria en el trasllat: "Vaig confiar que el que va dir el president Illa era veritat, però em vaig equivocar".
Ha insistit que aquestes pintures són dels aragonesos, que així ho diu la sentència i que ells són els qui més desitgen que "es traslladin amb totes les condicions de seguretat i que no corrin cap perill ni dany".
També ha dit que el MNAC és qui ha de portar les pintures al Monestir de Sixena, que "la Generalitat i els tècnics del MNAC han de complir la sentència" i que espera que els murals arribin a Sixena en el termini de temps que ha proposat el Govern d'Aragó.
Així, assegura que el seu govern donarà tota la seva col·laboració perquè les pintures "es puguin traslladar al més aviat possible amb totes les mesures de seguretat".
CRÍTICA Al MNAC
S'ha mostrat descontent amb algunes coses que diu que s'han trobat durant aquest procés i que els "han dolgut", i ha afegit textualment que, quan els tècnics del Govern d'Aragó han anat al MNAC, no sempre s'han trobat amb tota la col·laboració que s'esperaven.
"Aquestes qüestions no les hem entès, perquè qui hi va a complir amb la seva feina són funcionaris, no estan fent política, i el lògic és que aquestes relacions siguin professionals", ha defensat.
DEMANA Al MINISTERI "NEUTRALITAT"
Sobre l'informe que ha demanat el MNAC a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE) del Ministeri de Cultura per a un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació de les obres de Sixena, ha dit: "Tu no pots demanar un informe a qui forma part de qui ha estat condemnat".
Així, ha demanat al ministeri que dirigeix Ernest Urtasun que "actuïn amb neutralitat" i ha afegit que la lògica no pot ser una altra que exigir el compliment de la sentència.
NO ÉS POLÍTICA, ÉS "JUSTÍCIA"
"Crec que el ministre, que ha parlat d'espoli en moltes ocasions, ha d'entendre millor que ningú que aquestes pintures han de tornar a Aragó. Em crida l'atenció que el ministre parli de l'espoli que ha fet Espanya però que no tingui una opinió exactament igual quan es tracta de béns dels aragonesos", segons ell.
A més, ha insistit que el debat és fonamentalment jurídic i que les raons a esgrimir han de ser jurídiques: "És un error que a la societat li parlem de política quan això és justícia. Són coses diferents".