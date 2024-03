L'atur baixa en 698 persones al febrer a Catalunya, fins als 346.373 aturats

La contractació baixa un 3,38% respecte a gener



BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

L'atur va baixar a Catalunya en 698 persones al febrer (-0,20% respecte a gener), després d'augmentar un 1,07% el mes anterior, i el nombre total d'aturats es va situar en els 346.373.

Segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va descendir en 4.915 persones respecte al mateix mes de fa un any (-1,40%) a Catalunya.

En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 7.452 persones al gener (-0,27% respecte al mes anterior), fins a un total de 2,76 milions.

Per sexes, les dones van representar el 57,12% dels aturats a Catalunya, amb un total de 197.877 aturades, mentre que els homes van suposar el 42,87%, amb 148.496 aturats.

Catalunya va ser la quarta comunitat autònoma on més va baixar l'atur --un descens liderat per per Andalusia (-4.110), la Comunitat Valenciana (-1.552) i Castella i Lleó (-704)-- mentre que Aragó és on més va pujar (667).

PER PROVÍNCIES

Respecte al mes anterior, l'atur va baixar a la província de Lleida amb un 0,31% menys d'aturats que al gener, seguida per Barcelona (-0,27%) i Tarragona (-0,18%), mentre que va pujar a Girona (0,40%).

A nivell interanual, les caigudes de l'atur respecte a un any abans van ser del 5% a Lleida, del 4,36% a Girona, del 2,63% a Tarragona i del 0,57% a Barcelona.

MENYS ATUR EN LA INDÚSTRIA

El va parar va baixar en la indústria, amb 808 persones menys respecte a gener, així com en el sector serveis, amb 557 persones, i en la construcció, amb 221 persones menys.

En canvi, l'atur entre el col·lectiu d'aturats sense ocupació anterior va pujar en 876 persones i, en l'agricultura, en 12 persones més.

BAIXA LA CONTRACTACIÓ

Al febrer es van registrar 188.692 contractes a Catalunya, dels quals 86.654 van ser indefinits i 102.038, temporals, la qual cosa suposa una pujada interanual de 4.168 contractes (+2,26%) i una baixada intermensual de 6.601 contractes (-3,38%).

D'aquesta manera, els contractes indefinits van representar el 45,92% del total dels registrats i els contractes temporals, el 54,07%.