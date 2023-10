Asens (Sumar): "L'amnistia no és l'oblit polític, és l'oblit judicial"

Veu una oportunitat per "avançar en l'agenda territorial" amb les forces catalanistes i progressistes



BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat dels comuns al Congrés i negociador de Sumar, Jaume Asens, ha defensat aquest dimarts que l'amnistia és una oportunitat per passar pàgina de la judicialització del conflicte català: "L'amnistia no és l'oblit polític, és l'oblit judicial".

"No és per a nosaltres una simple moneda de canvi per aconseguir una investidura, uns vots. Creiem per convicció que l'amnistia és un pas natural, necessari i coherent per tenir un acord històric", ha dit en l'acte de Sumar a Barcelona per presentar el seu dictamen jurídic sobre l'encaix constitucional de l'amnistia.

Asens ha defensat que l'amnistia és "una oportunitat per superar i guarir les ferides que s'han produït en un costat i l'altre" en un conflicte que, segons ell, es remunta a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que va anul·lar part de l'Estatut en 2010.

"El TC ha estat l'origen del problema però pot formar part de la solució. Esperem que formi part de la solució", ha dit.

UN DOCUMENT OBERT

El dictamen planteja estendre l'amnistia tant a encausats independentistes com a policies que van participar en l'1-O, i arriba en plenes negociacions entre PSOE i Sumar sobre l'amnistia per investir al candidat socialista, Pedro Sánchez.

Asens ha subratllat que el dictamen està obert a aportacions i busca ser un document de treball en les negociacions, i ha agraït als partits en la negociació estar disposats a "flexibilitzar les seves posicions".

Ha donat per fet que hi haurà crítiques a l'amnistia, davant la qual cosa ha demanat "blindar les negociacions de la competició entre partits i anteposar l'interès nacional de Catalunya" en comptes del de cada partit.

Davant d'això, ha defensat que la desjudicialització ha d'arribar "no només a una part dels dirigents, sinó al conjunt de la ciutadania" que es va veure involucrada en fets que --ha dit-- van ser d'excepcionalitat política i jurídica.

"L'amnistia és una oportunitat per tornar a fer política amb majúscules", segons l'exdiputat dels comuns, que ha acusat jutges d'haver volgut ser guionistes de la vida política a Espanya, en les seves paraules.

Asens ha instat els partits a acordar un full de ruta conjunt per superar "una etapa de confrontació en la qual va haver-hi cops de porra, presó, unilateralitat i molta incomprensió."

"AVANÇAR EN L'AGENDA TERRITORIAL"

Asens ha defensat que l'escenari polític ofereix una "oportunitat per avançar en l'agenda territorial" amb un consens entre forces catalanistes i progressistes que perduri, més enllà de si PSOE i PP necessiten els vots de partits independentistes.

Segons ha sostingut, aquest diàleg territorial ha de permetre "superar les veritats intocables o les fal·làcies obsoletes de cert nacionalisme que planteja unitat com a uniformitat o la sobirania com a absoluta i indivisible" i equipara la nació a l'Estat, ha dit.

No obstant això, ha instat a evitar "generar falses expectatives que porten després a l'engany i a la frustració", alguna cosa que --ha argumentat-- alimenta a la dreta.

"Si perdem aquesta oportunitat històrica, li estarem donant una segona oportunitat a la dreta i a l'extrema dreta", ha avisat Asens.

També ha demanat no frivolitzar amb un possible governo PP-Vox, "que vol tornar a incendiar Catalunya, il·legalitzar" partits independentistes i acabar amb el model d'escola catalana.