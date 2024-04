Aragonès replica al Govern sobre el referèndum: "Impossible no surt al nostre diccionari"

Avisa que des del PSC actuaran com "uns delegats de la Moncloa"



BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a revalidar el càrrec en les eleccions del 12 de maig, Pere Aragonès, ha replicat a la ministra Portaveu del Govern central, Pilar Alegria, que ha dit que la proposta de referèndum del president català és antagònica a la de l'Executiu central: "Impossible no surt al nostre diccionari".

"Serà possible si ho vol la ciutadania de Catalunya", ha afirmat Aragonès en la seva intervenció aquest dimarts al Consell Nacional dels republicans, on ha assegurat que el referèndum d'independència serà una realitat, i en el qual es votarà la configuració de les llistes.

Ha sostingut que les eleccions del 12 de maig "van d'això", i ha qualificat de via sòlida, transitable i impecable judicialment la proposta jurídica de l'Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) que ha fet pública aquest dimarts.

Ha apostat perquè Catalunya pugui votar sobre la independència en un referèndum "reconegut, acordat i vinculant", i ha definit la pregunta que ha proposat --Vols que Catalunya sigui un Estat independent?-- com a clara, diàfana i senzilla.

"Quan defensàvem el traspàs de Rodalies, què ens deia el Govern espanyol? Deia que no. És el mateix Govern espanyol que diu no al finançament singular, és el mateix Govern espanyol que deia que no al traspàs de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i després ha acabat sent una realitat", ha afirmat el candidat republicà, que també ha recordat que l'Executiu central s'oposava a l'amnistia i l'ha acabat aprovant.

"DELEGATS DE LA MONCLOA"

El president de la Generalitat ha assenyalat que el 12M Catalunya també decidirà si dotar-se d'un sistema de finançament singular com el qual promou ERC: "Hem fet la proposta, no sabem les de les altres formacions. Algunes esperen a tenir-ne una que li sembli bé a Moncloa", ha afirmat en al·lusió al PSC.

Ha sostingut que els socialistes "no defensaran els interessos del país i actuaran com uns delegats de la Moncloa", i ha reivindicat que gràcies a ERC, segons ell, es va aconseguir alliberar als 9 presos independentistes, derogar el delicte de sedició i aprovar la Llei d'amnistia.

"I d'altres creuen que fer propostes de coses que toquen la vida de la gent és allunyar-se d'uns objectius que poden ser compartits", ha dit en al·lusió a Junts, després del que ha sostingut que des d'ERC defensen camins transitables i amb tota l'ambició, ha dit textualment.

Aragonès ha posat en valor l'acció del seu Govern durant l'última legislatura, i ha insistit en que el 12M "Catalunya triarà si l'han de governar aquells que davant de les dificultats renuncien i marxen, davant de les dificultats quan hi ha un Pressupost decideixen no votar-ho, davant de les dificultats decideixen abandonar el Govern", en referència als de Carles Puigdemont.