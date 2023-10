Aragonès diu que l'amnistia és "un pas en la bona direcció" però que hi ha d'haver més

Erra reivindica Catalunya com "un país d'empreses i de persones emprenedores"



BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que les declaracions del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, sobre l'amnistia són "un pas en la bona direcció, però és evident que falten més passos".

Ho ha dit aquest dilluns en l'entrega dels Premis i Medalles d'Honor de Foment del Treball en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en la qual també han intervingut el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Héctor Gómez; la presidenta del Parlament, Anna Erra; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre.

Dissabte passat, Sánchez va defensar l'amnistia davant el Comitè Federal del PSOE: "En el nom d'Espanya, en l'interès d'Espanya, defenso avui l'amnistia a Catalunya".

Aragonès ha assegurat que l'amnistia és "el pas per abordar amb serenitat com ha de ser el futur polític" de Catalunya, encara que ha dit que per resoldre-ho és necessari aconseguir compromisos en temes com Rodalies o el dèficit fiscal.

"Escoltar, sí; diàleg, també, però és l'hora d'aconseguir compromisos al servei de Catalunya. Si ho aconseguim, Catalunya serà més competitiva", ha dit.

Ha defensat que actualment existeix una oportunitat que s'ha d'aprofitar i que "s'ha de prendre de debò per resoldre els problemes de Catalunya".

REINDUSTRIALITZACIÓ

Aragonès ha posat en valor la política econòmica del seu Govern i l'aposta per la reindustrialització de l'economia catalana a través del Pacte Nacional per a la Indústria.

Ha recordat les inversions estrangeres que s'han anunciat en els últims mesos "gràcies a la col·laboració entre administracions i també a la presència a nivell internacional de la Generalitat".

ANNA ERRA

Erra ha destacat que Catalunya és "un país d'empreses i de persones emprenedores" i que l'esperit empresarial és un element definit dels catalans.

Ha subratllat que les empreses i l'economia productiva són "claus per a la generació de riquesa" i ha dit que és necessari recordar-ho malgrat ser, textualment, una obvietat.

En aquest sentit ha dit que les institucions tenen "deures", ja que han d'elaborar marcs reguladors i normatius que facilitin aquest treball.